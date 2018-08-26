Ege'nin Hamsisi 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Başrollerinde İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu ve Bestemsu Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Ege'nin Hamsisi bu hafta 7. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala pek çok ipucu veren 2. fragman da yayınlandı. Peki, Ege'nin Hamsisi 7. bölüm fragmanlarında neler var? Ege'nin Hamsisi'nin yeni bölümünde neler olacak?
Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik olayların anlatıldığı ve TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Ege'nin Hamsisi dizisinin 7. bölümü 27 Ağustos Pazartesi akşamı izleyici ile buluşacak. İşte, Ege'nin Hamsisi dizisinin merakla beklenen 7. bölümüne ait fragmanlar ve yeni bölümün kısa özeti...
Ege'nin Hamsisi dizi, bu hafta 7. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yörelerinin muhteşem lezzetlerini sunan Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal ve eğlenceli olayları anlatan Ege’nin Hamsisi'nde bu hafta; Kasabada bayram telaşı başlamıştır. Bayramın gelişiyle Melahat ve Şevket arasında barışın olacağını düşünen kasabalılar bayram sabahı yeni bir savaşla karşı karşıya kalırlar.
Diğer yandan Deniz ve Zeynep'in arasında filizlenen aşk, işleri beklenmedik bir şekilde zorlaştırmaya başlar. Ailelerinden çekinip gizlice birbirlerini tanımaya çalışan Deniz ve Zeynep, bayram nedeniyle fazla görüşemezler.
Şevket, Melahat’ın iyi yönlerini fark etmeye başlar. Fikret, ördeği Nuri'yi bulmak için kasabayı birbirine katarken, Şevket Melahat'la barışmak için yeni bir yol düşünür. Fakat aralarında başlayan savaş düşündükleri kadar kolay çözümlenmeyecektir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle