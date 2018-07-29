Ege'nin Hamsisi 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Ege'nin Hamsisi dizisinin merakla beklenen 3. bölümüne ait 2. fragman da yayınlandı. Yeni bölüme dair çok sayıda ipucu içeren fragmanda, restoran sahiplerinin bu hafta da tartışacağı görülüyor. Peki, Ege'nin Hamsisi 3. bölüm fragmanlarında başka neler var? Ege'nin Hamsisi'nin yeni bölümünde neler olacak?
Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik olayların anlatıldığı Ege'nin Hamsisi dizi, bu hafta 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Geçen hafta yaşanan olayların devamının izleneceği yeni bölüm yine oldukça hareketli geçecek. İşte, Ege'nin Hamsisi dizisinin merakla beklenen 3. bölümüne ait fragmanlar ve yeni bölümün kısa özeti...
EGE'NİN HAMSİSİ 3. BÖLÜM FRAGMANLARI
Yörelerinin muhteşem lezzetlerini sunan Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal ve eğlenceli olayları anlatan Ege’nin Hamsisi, 30 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Başrollerinde İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu ve Bestemsu Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Ege'nin Hamsisi'nde bu hafta;
Melahat ve Şevket’in dükkân kavgası Deniz ve Zeynep’in çalıştığı şantiyeye kadar sıçrar. İki genç, tıpkı anne babaları gibi her konuda çekişmeye başlarlar. Ancak tatlı sert kavgaları Zeynep’in bayılmasıyla son bulur. Deniz, Laz kızına müdahale etmeye çalışırken onunla çok yakından ilgilenen bir başka rakibin, yani patronları Vedat’ın farkına varır. Şimdi bir de Vedat’la uğraşması gerekecektir...
Rize’de kalan Fikret, Ege’ye taşınan kardeşi Şevket'in her adımından haberdar olmak ister. Bu yüzden Zeynep’e sevdalı köylüsü Dursun'u harekete geçirir. Dursun'un kasabaya gelmesiyle ortalık daha da şenlenir. Ancak hem Melahat’ın, hem de Şevket’in işlerini zorlaştırır. Bütün kasaba Melahat ve Şevket'in gerginliğinden etkilenmeye başlar. Ömer sayesinde araları ısınan Şevket ve Melahat barışmak üzereyken beklemedikleri bir kavganın içine düşerler...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle