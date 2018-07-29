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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
29.07.2018 - 19:59, Son Güncelleme:

Ege'nin Hamsisi 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

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Ege'nin Hamsisi 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Ege'nin Hamsisi dizisinin merakla beklenen 3. bölümüne ait 2. fragman da yayınlandı. Yeni bölüme dair çok sayıda ipucu içeren fragmanda, restoran sahiplerinin bu hafta da tartışacağı görülüyor. Peki, Ege'nin Hamsisi 3. bölüm fragmanlarında başka neler var? Ege'nin Hamsisi'nin yeni bölümünde neler olacak?

Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik olayların anlatıldığı Ege'nin Hamsisi dizi, bu hafta 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Geçen hafta yaşanan olayların devamının izleneceği yeni bölüm yine oldukça hareketli geçecek. İşte, Ege'nin Hamsisi dizisinin merakla beklenen 3. bölümüne ait fragmanlar ve yeni bölümün kısa özeti...

EGE'NİN HAMSİSİ 3. BÖLÜM FRAGMANLARI

Yörelerinin muhteşem lezzetlerini sunan Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal ve eğlenceli olayları anlatan Ege’nin Hamsisi, 30 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Başrollerinde İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu ve Bestemsu Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Ege'nin Hamsisi'nde bu hafta;

Melahat ve Şevket’in dükkân kavgası Deniz ve Zeynep’in çalıştığı şantiyeye kadar sıçrar. İki genç, tıpkı anne babaları gibi her konuda çekişmeye başlarlar. Ancak tatlı sert kavgaları Zeynep’in bayılmasıyla son bulur. Deniz, Laz kızına müdahale etmeye çalışırken onunla çok yakından ilgilenen bir başka rakibin, yani patronları Vedat’ın farkına varır. Şimdi bir de Vedat’la uğraşması gerekecektir...

Rize’de kalan Fikret, Ege’ye taşınan kardeşi Şevket'in her adımından haberdar olmak ister. Bu yüzden Zeynep’e sevdalı köylüsü Dursun'u harekete geçirir. Dursun'un kasabaya gelmesiyle ortalık daha da şenlenir. Ancak hem Melahat’ın, hem de Şevket’in işlerini zorlaştırır. Bütün kasaba Melahat ve Şevket'in gerginliğinden etkilenmeye başlar. Ömer sayesinde araları ısınan Şevket ve Melahat barışmak üzereyken beklemedikleri bir kavganın içine düşerler...

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