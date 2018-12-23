Ege'nin Hamsisi 22. bölüm fragmanında Horoz Ağa'yı kurtarma operasyonu
Ege'nin Hamsisi yayınlanan 22. bölüm fragmanıyla izleyicilerine eğlenceli anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde evdeki adamlarla rehine pazarlığı kızışınca Kubat onları serbest bırakmaları karşısında gidip teslim olur. İşte, Ege'nin Hamsisi dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Ege'nin Hamsisi dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine ilginç anlar yaşatacak. Dizinin yeni bölümünde Horoz Ağa Kubat’ın peşindeki adamlar, alacaklarını tahsil edebilmek için önce Ayşa ve Derya’yı sonra da Melahat’i rehin alırlar. Dayısıyla birlikte eve geldiğinde şoka giren Deniz, büyük bir kurtarma operasyonu başlatır. Operasyona Melahat’i eve bırakan Şevket de katılır. İşte, Ege'nin Hamsisi dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Horoz Ağa’yı Kurtarma Operasyonu!
Evdeki adamlarla rehine pazarlığı kızışınca Kubat onları serbest bırakmaları karşısında gidip teslim olur. Adamlar rehineleri serbest bırakıp Kubat’ı alıp giderler. Bu kez Kubat’ı kurtarmak için düzenlenen operasyona, tüm kasaba halkı da katılır. Operasyon başarılı bir şekilde sona erer ve Kubat kurtulur.
Bütün bu yaşananların ardından artık geçmişine sünger çektiğini belirtip iş arayan kardeşine yine Melahat sahip çıkar ve onu restoranına garson olarak alır.
Sığacık’ta Düğün Hazırlıkları Başlıyor...
Bu arada Rize’ye taşınıp orada çalışma konusunda Zeynep’e baskı yapan Deniz, ona babasının amansız bir hastalığa yakalandığını söyler. Zeynep gözyaşlarına boğulur ve adeta yıkılır. Babasına gider sarılır, üzüntüden kahrolur. Şevket ve Ömer onun bu haline anlam veremezken, gerçek kısa sürede ortaya çıkar. Ömer, babasının basit bir göz hastalığı olduğunu ve hastaneye o yüzden gittiğini açıklar. Zeynep mutluluktan havalara uçar. Bu güzel haberi Melahat ve Deniz’le de paylaşır. Şevket, bütün bu olanları öğrendikten sonra sırf kendisini mutlu edebilmek için Rize’ye taşınmak isteyen müstakbel damadını affeder. Sığacık’ta yeniden düğün hazırlıkları başlar...
Almancı Nuri ve Fikret’ten Büyük Jest!
Öte yandan resmi olarak evlat edinmenin zorlu ve uzun bir süreç aldığını öğrenen Fikret ve Almancı Nuri, Suriyeli kimsesiz çocuklara ‘koruyucu aile’ olmaya karar verirler. Ölü sezonda olduklarından otellerini çok sayıda kimsesiz çocuğa yuva olarak açıp onlara aile sıcaklığını yaşatırlar...
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