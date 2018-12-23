Ege'nin Hamsisi 22. bölüm fragmanında Horoz Ağa'yı kurtarma operasyonu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriEge'nin Hamsisi 22. bölüm fragmanında Horoz Ağa'yı kurtarma operasyonu
GeriTelevizyon Ege'nin Hamsisi 22. bölüm fragmanında Horoz Ağa'yı kurtarma operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
23.12.2018 - 18:10, Son Güncelleme:

Ege'nin Hamsisi 22. bölüm fragmanında Horoz Ağa'yı kurtarma operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ege'nin Hamsisi 22. bölüm fragmanında Horoz Ağa'yı kurtarma operasyonu

Ege'nin Hamsisi yayınlanan 22. bölüm fragmanıyla izleyicilerine eğlenceli anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde evdeki adamlarla rehine pazarlığı kızışınca Kubat onları serbest bırakmaları karşısında gidip teslim olur. İşte, Ege'nin Hamsisi dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Ege'nin Hamsisi dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine ilginç anlar yaşatacak. Dizinin yeni bölümünde Horoz Ağa Kubat’ın peşindeki adamlar, alacaklarını tahsil edebilmek için önce Ayşa ve Derya’yı sonra da Melahat’i rehin alırlar. Dayısıyla birlikte eve geldiğinde şoka giren Deniz, büyük bir kurtarma operasyonu başlatır. Operasyona Melahat’i eve bırakan Şevket de katılır. İşte, Ege'nin Hamsisi dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Horoz Ağa’yı Kurtarma Operasyonu!

Evdeki adamlarla rehine pazarlığı kızışınca Kubat onları serbest bırakmaları karşısında gidip teslim olur. Adamlar rehineleri serbest bırakıp Kubat’ı alıp giderler. Bu kez Kubat’ı kurtarmak için düzenlenen operasyona, tüm kasaba halkı da katılır. Operasyon başarılı bir şekilde sona erer ve Kubat kurtulur.
Bütün bu yaşananların ardından artık geçmişine sünger çektiğini belirtip iş arayan kardeşine yine Melahat sahip çıkar ve onu restoranına garson olarak alır.

Sığacık’ta Düğün Hazırlıkları Başlıyor...

Bu arada Rize’ye taşınıp orada çalışma konusunda Zeynep’e baskı yapan Deniz, ona babasının amansız bir hastalığa yakalandığını söyler. Zeynep gözyaşlarına boğulur ve adeta yıkılır. Babasına gider sarılır, üzüntüden kahrolur. Şevket ve Ömer onun bu haline anlam veremezken, gerçek kısa sürede ortaya çıkar. Ömer, babasının basit bir göz hastalığı olduğunu ve hastaneye o yüzden gittiğini açıklar. Zeynep mutluluktan havalara uçar. Bu güzel haberi Melahat ve Deniz’le de paylaşır. Şevket, bütün bu olanları öğrendikten sonra sırf kendisini mutlu edebilmek için Rize’ye taşınmak isteyen müstakbel damadını affeder. Sığacık’ta yeniden düğün hazırlıkları başlar...

Almancı Nuri ve Fikret’ten Büyük Jest!

Öte yandan resmi olarak evlat edinmenin zorlu ve uzun bir süreç aldığını öğrenen Fikret ve Almancı Nuri, Suriyeli kimsesiz çocuklara ‘koruyucu aile’ olmaya karar verirler. Ölü sezonda olduklarından otellerini çok sayıda kimsesiz çocuğa yuva olarak açıp onlara aile sıcaklığını yaşatırlar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Burnuma ben bile inanamadım!

Bir zamanlar Erzurum'da...

Anan iyi ki doğurmuş seni!

Aman ne yapıyorsunuz arkadaşlar!