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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
16.12.2018 - 18:20, Son Güncelleme:

Ege'nin Hamsisi 21. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

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Ege'nin Hamsisi 21. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Başrollerinde İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu ve Bestemsu Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Ege'nin Hamsisi bu hafta 21. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala bu hafta olacaklara dair pek çok ipucu veren 2. fragman yayınlandı. Peki, Ege'nin Hamsisi 21. bölüm fragmanlarında neler var? Yeni bölümde neler olacak?

Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik olayların anlatıldığı ve TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Ege'nin Hamsisi dizisinin 21. bölümü 17 Aralık Pazartesi akşamı izleyici ile buluşacak. İşte, Ege'nin Hamsisi dizisinin merakla beklenen 21. bölümüne ait fragmanlar ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

Ege'nin Hamsisi dizi, 21. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yörelerinin muhteşem lezzetlerini sunan Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal ve eğlenceli olayları anlatan Ege’nin Hamsisi'nin yeni bölümde yine hareketli dakikalar yaşanacak.Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde; Suriyeli kimsesiz göçmen kız Ayşa’nın, yetimhaneden kaçtığı haberini alan Şevket ve Melahat, küçük kızı bulabilmek için seferber olur. İkili, Ayşa’yı İzmir’de ararken; küçük kız kendi başına Sığacık dolmuşuna binip, Melahat’ın dükkanına gelmiştir. Melahat ve Şevket, Ayşa’yı bulamamanın üzüntüsü ile Sığacık’a dönüp de onu karşılarında görünce çok sevinirler.

Melahat, uzun yıllardır görmediği ‘Horoz Ağa’ lakaplı ağabeyi Kubat’ı karşısında görünce, günün ikinci sürprizini yaşar. İstanbul’da horoz dövüşçülerine çok büyük para takıp kaçan Kubat, beladan kaçış adresi olarak Sığacık’ı uygun görmüştür.

Yıllar önce, tüm Sığacık’ı dolandırıp kaçan ağabeyine çok kızgın ve kırgın olan Melahat, onun kendisine çeki düzen verip dürüst bir hayata başlayacağı sözüne inanır. Ancak, Kubat’ın peşindeki adamlar, onun izini bulup Sığacık’a gelince Melahat’in de başı belaya girer...

Bu arada aynı şirkette çalışan Deniz ve Zeynep, eski patronları Vedat’ın, şirkete ortak olduğunu görünce yıkılır. Deniz, Zeynep’e birlikte istifa teklifinde bulunur. Ancak Zeynep, Rize’ye geri dönmek zorunda kalacağını hatırlatarak onu bu kararından vazgeçirir. Ancak Deniz’in lise yıllarındaki sevgilisi ve eski sözlüsü Şehnaz, aynı şirkette işe girince; ikisi de istifalarını verip şirketten ayrılırlar.

Almancı Nuri ile Deli Fiko cephesinde ise sular hiç durulmayacaktır. Fiko, evlat edinme kararı alınca, Nuri’nin Almanya’ya ‘kesin kaçış’ planları hız kazanır. Fiko’yu uyku hapı ile uyutup kaçma planları yapan talihsiz Nuri, hapı kendisi yutar. Nuri’yi kısa bir süreliğine etkisiz hale getiren Fiko, ellerindeki tüm parayı, yeni evlerinin mobilyalarına ve beyaz eşyalarına harcar...

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