Ege'nin Hamsisi 20. bölüm fragmanında Deniz kıskançlık krizi yaşıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
09.12.2018 - 22:25, Son Güncelleme:

Ege'nin Hamsisi 20. bölüm fragmanında Deniz kıskançlık krizi yaşıyor

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Ege'nin Hamsisi 20. bölüm fragmanında Deniz kıskançlık krizi yaşıyor

Ege'nin Hamsisi dizisi yayınlanan 20. bölüm fragmanıyla izleyicilerine eğlenceli dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde yakışıklı Genel Müdür Levent’in kahvaltı için Şevket’in muhlamacısına gelmesi, Deniz’e kıskançlık krizi geçirtir. İşte, Ege'nin Hamsisi dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Ege'nin Hamsisi dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde müstakbel kayınpederinin hasta olduğunu ve çok az ömrü kaldığını zannederek ondan özür dileyen ve evlilik sonrasında Zeynep’le birlikte Rize’ye taşınıp, orada yaşamayı kabul eden Deniz beklediği cevabı alabilecek mi? İşte, Ege'nin Hamsisi dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Deniz’in Kıskançlık Krizi!

Yakışıklı Genel Müdür Levent’in kahvaltı için Şevket’in muhlamacısına gelmesi, Deniz’e kıskançlık krizi geçirtir... Ancak Zeynep’le kendisinin çalıştığı şirketin genel müdürü olması nedeniyle bir tepki gösteremez. Aslen Karadenizli olan Levent ise Şevket’in gözünde, bütün kriterlere uyan bir damat adayıdır. Sığacık’ta bir proje arazisine bakmaya giden Levent’le Zeynep’i gizlice takip eden Deniz, başına gelecek sürprizlerden habersizdir...

Melahat’ten Şevket’e Ege Turu!

Bu arada Melahat ve Şevket, Suriyeli göçmen kız Ayşa’yı ziyaret için İzmir’deki Çocuk Esirgeme Kurumu’na giderler. Batan göçmen teknesinde anne ve babasını kaybeden küçük Ayşa, veda vakti Şevket ve Melahat’ten ayrılmakta oldukça zorlanır ve duygusal anlar yaşanır.

Şevket’in hasta olduğunu ve çok az ömrü kaldığını zanneden Melahat, Ayşa’yı ziyaretlerinin ardından ona İzmir’i gezdirme teklifinde bulunur.

Almancı Nuri’nin Kaçış Planları...

Öte yandan Fikret’in tam saha baskısından bunalan Almancı Nuri, sabah çok erken saatte, otelden kaçma planları yapar ancak Kaz Nuri ve Ördek Helga’ya hesaba katmaz... Üstelik Fikret’in çocuk isteği Almancı Nuri’yi iyice köşeye sıkıştırır...

Melahat’in Üçkağıtçı Abisi Kubat (Horoz Ağa) Kasabaya Geri Döner!..

En son kasabayı olaylı bir şekilde terkeden Melahat’in üç kağıtçı abisi Kubat (Horoz Ağa), Sığacık’a geri döner. Tek sermayesi iri kıyım horozu Torman ile organik tavuk işinden zengin olma hayalleri kuran Horoz Ağa, yıllar önce dolandırıcılık yapıp terkettiği Sığacık’ta ortalık karıştıracak birçok olayın kahramanı olacaktır.

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