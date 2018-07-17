Ege’nin Hamsisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı… İşte yeni dizinin konusu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
17.07.2018 - 09:34, Son Güncelleme:

Ege’nin Hamsisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı… İşte yeni dizinin konusu

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Ege’nin Hamsisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı… İşte yeni dizinin konusu

Ege’nin Hamsisi dizisinin 1. bölümü 16 Temmuz Pazartesi günü yayınlandı. Dizinin karakterleri ve konusuna ilişkin bilgileri edinen izleyiciler, Ege’nin Hamsisi 2. bölüm fragmanıyla da kısa süre içerisinde karşılaştı. Peki, ilk bölümde neler oldu? Yeni dizinin konusu ve oyuncuları kimler? İşte, Ege’nin Hamsisi dizisinin yeni fragmanı ve ilk bölümde yaşananların kısa bir özeti!

İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Eser Eyüboğlu ve Hakan Bilgin’in başrollerini paylaştığı Ege’nin Hamsisi dizisi ilk bölümüyle görücüye çıktı. Karadeniz ve Ege bölgelerindeki iki restoran sahibinin başından geçen hikayeleri anlatan Ege’nin Hamsisi’nin ilk bölümünde eğlenceli bir o kadar da duygusal sahneler vardı. Şimdi ise gözler yeni bölümde! İşte, Ege’nin Hamsisi 2. bölüm fragmanı!



EGE’NİN HAMSİSİ KONUSU

Gönüller Bir Olsun “Ege’nin Hamsisi” doksanlı yıllardan kalma, deniz kenarında yeşil-mavi bir ege kasabası ve bu kasabanın amaçları, tutumları ve de tasarrufları ne olursa olsun hatırşinas insanlarının hikâyesidir.

Kasabalıların bir arada büyük bir aile gibi yaşadığı, sevginin ve birliğin her şeyden önce geldiği bu güzel Ege toprağında bir Karadeniz lokantası açılmasıyla işler karışır. Bakir yaşamlarını, kendi küçük savaşlarını, bu güneşin elini en son çektiği topraklarda nice zamandır devam ettirmekte olan kahramanlar, tatlı bir Karadeniz-Ege çekişmesine tutulur.
Geçmişlerinin tatlı-soğuk imbatında neşeli, çok büyük cümleleri olmayan, hiç açılmamış mektuplarla yaşamaya devam eden bu Ege kasabası, büyük bir aşka şahit olacak ve bu çekişmenin tarafları uzlaşmanın yollarını arayacaklardır.

Yerlisiyle, esnafıyla, öğrencisiyle, gezginiyle şenlenen kasabada dillere destan bir aşk filizlenip büyüyecektir. Bu davul zurna ve kemençe, börülce karalahana, zeytinyağı tereyağı savaşı; geçmişlerin, arkadaşlıkların, hoşlanmaların, kıskançlıkların da işin içine dahil olmasıyla, fonda Ege-Karadeniz müzikleriyle iyice eğlenceli bir hal alacaktır.

 

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