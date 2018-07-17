Ege’nin Hamsisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı… İşte yeni dizinin konusu
Ege’nin Hamsisi dizisinin 1. bölümü 16 Temmuz Pazartesi günü yayınlandı. Dizinin karakterleri ve konusuna ilişkin bilgileri edinen izleyiciler, Ege’nin Hamsisi 2. bölüm fragmanıyla da kısa süre içerisinde karşılaştı. Peki, ilk bölümde neler oldu? Yeni dizinin konusu ve oyuncuları kimler? İşte, Ege’nin Hamsisi dizisinin yeni fragmanı ve ilk bölümde yaşananların kısa bir özeti!
İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Eser Eyüboğlu ve Hakan Bilgin’in başrollerini paylaştığı Ege’nin Hamsisi dizisi ilk bölümüyle görücüye çıktı. Karadeniz ve Ege bölgelerindeki iki restoran sahibinin başından geçen hikayeleri anlatan Ege’nin Hamsisi’nin ilk bölümünde eğlenceli bir o kadar da duygusal sahneler vardı. Şimdi ise gözler yeni bölümde! İşte, Ege’nin Hamsisi 2. bölüm fragmanı!
EGE’NİN HAMSİSİ KONUSU
Gönüller Bir Olsun “Ege’nin Hamsisi” doksanlı yıllardan kalma, deniz kenarında yeşil-mavi bir ege kasabası ve bu kasabanın amaçları, tutumları ve de tasarrufları ne olursa olsun hatırşinas insanlarının hikâyesidir.
Kasabalıların bir arada büyük bir aile gibi yaşadığı, sevginin ve birliğin her şeyden önce geldiği bu güzel Ege toprağında bir Karadeniz lokantası açılmasıyla işler karışır. Bakir yaşamlarını, kendi küçük savaşlarını, bu güneşin elini en son çektiği topraklarda nice zamandır devam ettirmekte olan kahramanlar, tatlı bir Karadeniz-Ege çekişmesine tutulur.
Geçmişlerinin tatlı-soğuk imbatında neşeli, çok büyük cümleleri olmayan, hiç açılmamış mektuplarla yaşamaya devam eden bu Ege kasabası, büyük bir aşka şahit olacak ve bu çekişmenin tarafları uzlaşmanın yollarını arayacaklardır.
Yerlisiyle, esnafıyla, öğrencisiyle, gezginiyle şenlenen kasabada dillere destan bir aşk filizlenip büyüyecektir. Bu davul zurna ve kemençe, börülce karalahana, zeytinyağı tereyağı savaşı; geçmişlerin, arkadaşlıkların, hoşlanmaların, kıskançlıkların da işin içine dahil olmasıyla, fonda Ege-Karadeniz müzikleriyle iyice eğlenceli bir hal alacaktır.
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