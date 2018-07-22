Ege'nin Hamsisi 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan ve geçen hafta ilk bölümüyle yayınlanan Ege'nin Hamsisi dizisinin merakla beklenen 2. bölümüne ait 2. fragman da yayınlandı. Yeni bölüme dair çok sayıda ipucu içeren fragmanda, restoran sahiplerinin bu hafta da tartışacağı görülüyor. Peki, Ege'nin Hamsisi 2. bölüm fragmanında başka neler var?
Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik olayların anlatıldığı Ege'nin Hamsisi dizi, bu hafta 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Geçen hafta yaşanan olayların devamının izleneceği yeni bölüm yine oldukça hareketli geçecek. İşte, Ege'nin Hamsisi dizisinin merakla beklenen 2. bölümüne ait fragmanlar...
EGE'NİN HAMSİSİ 2. BÖLÜM FRAGMANLARI
Yörelerinin muhteşem lezzetlerini sunan Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal ve eğlenceli olayları anlatan Ege’nin Hamsisi, 23 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle ekranlarda olacak.
Pazartesi akşamları yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümü geçtiğimiz hafta ekranlara gelen Ege'nin Hamsisi bu hafta ikinci bölümüyle seyirciyle buluşacak. Başrollerinde İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu ve Bestemsu Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Ege'nin Hamsisi'nde bu hafta;
“Fırtına Şevket’in Muhlaması” dükkanının açılışında kasaba birbirine girer. Çıkan kargaşada Melahat’ın “Enginarın Kalbi” restoranı büyük hasar görür. Şevket karakolluk olur. Melahat, Şevket’in yaptıklarını yanına bırakmamaya kararlıdır. Ona dava açar. Artık Şevket ve Melahat arasında bir büyük bir savaş başlamıştır. Ancak Melahat’ın bu savaşta hesap edemediği bir şey vardır. Şevket’in oğlu Ömer… Ömer bu savaşta arabulucu görevini farkında olmadan üstlenecektir.
Rize’de kalan Şevket’in ablası Fikret ise Şevket’e küsmüştür. Ama sevdiklerini merak eden Fikret, Şevket’ten haber almak için müthiş bir plan hazırlar. Melahat ve Şevket’in ‘lezzet’ savaşları sürerken Şevket’in kızı Zeynep ile Melahat’ın oğlu Deniz aynı iş yerinde çalışmaya başlarlar. Ailelerine düşkün bu iki genç, anne ve babalarının arasındaki gerginlikten etkilenerek bu tatlı savaşta yeni bir cephe açarlar .
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