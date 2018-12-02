Ege'nin Hamsisi 19. bölüm fragmanında Melahat'ı kurtarma operasyonu başlıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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02.12.2018 - 18:07, Son Güncelleme:

Ege'nin Hamsisi 19. bölüm fragmanında Melahat'ı kurtarma operasyonu başlıyor

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Ege'nin Hamsisi 19. bölüm fragmanında Melahat'ı kurtarma operasyonu başlıyor

Ege'nin Hamsisi yayınlanan 19. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Firtuna Şevket ve Deniz, Suriyeli göçmen kızı kaçıran adamların peşinden giden ve esir alınan Melahat’ın izini bulup, onu son anda yanan depodan çıkarıp, hayatını kurtarırlar. İşte, Ege'nin Hamsisi dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Ege'nin Hamsisi yayınlanan 19. bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Şevket ustanın öfkesinin geçtiğini zanneden ve Zeynep’le tekrar biraraya gelmeyi umut eden Deniz, yanıldığını anladığında yıkılır. İşte, Ege'nin Hamsisi dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Firtuna Şevket ve Deniz, Suriyeli göçmen kızı kaçıran adamların peşinden giden ve esir alınan Melahat’ın izini bulup, onu son anda yanan depodan çıkarıp, hayatını kurtarırlar.
Bu olaydan sonra Şevket ustanın öfkesinin geçtiğini zanneden ve Zeynep’le tekrar biraraya gelmeyi umut eden Deniz, yanıldığını anladığında yıkılır. Aynı şirkette çalışmaya başlayan Deniz ve Zeynep, barışmalarına rağmen Şevket’ten çekindiklerinden bu birlikteliği gizli tutmaya karar verirler.

Şevket’in Yeni Damat Adayı!..

Bu arada Şevket, Zeynep ile Deniz’in çalıştıkları inşaat şirketine sürpriz baskın yapar. Şirketin genç ve yakışıklı genel müdürü Trabzonlu Levent’i yeni damat adayı olarak gözüne kestirir. Zeynep ve Deniz için işler bundan sonra hiç de kolay olmayacaktır...
Öte yandan hastaneye göz muayenesine giden Şevket, Melahat, Sevim ve Eda’ya rastlayınca, onlara görünmemek için önüne çıkan ilk kattaki “Kanser Hastalıkları” bölümüne girer. Ancak burada Şevket ustayı gören hanımlar onun amansız bir hastalığa yakalandığını zannederler. Deniz, Zeynep’in babasının çok hasta olduğunu ve belki de çok az ömrü kaldığını öğrenince, Şevket’in karşısına çıkar bir itirafta bulunur. “Evlenince Rize’ye taşınıp, oradaki işlerin başına geçmek” dahil, onun bütün şartlarını kabul ettiğini söyler.

Fikret ve Nuri’nin Dolandırıcılarla Mücadelesi!

Rize’de evlenip dünya evine giren Almancı Nuri ve Deli Fikret arasında ise sular bir türlü durulmaz. Biran önce anne ve babasından para koparıp, Almanya’ya firar etme planları yapan Nuri, Fikret’in Rize’den gelen parayı alıp, Sığacık’daki bir konut projesine yatırdığını duyunca yıkılır. Ancak bu projenin maketten ibaret olduğu, yani dolandırıldıkları ortaya çıkınca işler iyice karışır...

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