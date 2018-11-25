Ege'nin Hamsisi 18. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
25.11.2018 - 18:34, Son Güncelleme:

Ege'nin Hamsisi 18. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

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Ege'nin Hamsisi 18. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Başrollerinde İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu ve Bestemsu Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Ege'nin Hamsisi bu hafta 18. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala bu hafta olacaklara dair pek çok ipucu veren 2. fragman yayınlandı. Peki, Ege'nin Hamsisi 18. bölüm fragmanlarında neler var? Yeni bölümde neler olacak?

Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik olayların anlatıldığı ve TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Ege'nin Hamsisi dizisinin 18. bölümü 26 Kasım Pazartesi akşamı izleyici ile buluşacak. İşte, Ege'nin Hamsisi dizisinin merakla beklenen 18. bölümüne ait fragmanlar ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

Ege'nin Hamsisi dizisi 18. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Ege’nin Hamsisi'nin yeni bölümde yine hareketli dakikalar yaşanacak. Sevilen dizinin bu haftaki yeni bölümünde; Rize’de nişanlandığı Deniz’in kendisini terk ettiğini nişan yüzüğüyle birlikte bir veda mektubundan öğrenen Zeynep, intikam kılıçlarını kuşanır. İzmir’de bulduğu yeni işte ise onu hiç beklemediği müthiş bir sürpriz beklemektedir...

Nişanı atıp memleketine yeni dönen oğluna kol kanat geren mahallenin iyilik perisi Melahat, bu kez Suriyeli göçmenlere yardım elini uzatır. Restoranının önüne gelen Suriyeli küçük kız çocuğuna sahip çıkan ve ona ailesini bulma sözü veren Melahat, kendisini bekleyen tehlikelerden habersizdir. Küçük kızın ailesinin öldüğünü öğrenen Melahat, onu göçmen kaçakçılarının elinden kurtarmak isterken korkunç bir olayın tam ortasına düşer...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ege'nin Hamsisi'nin geçtiğimiz hafta ekranlara gelen son bölümünde; Yıllar önce kendisini terkeden nişanlısı Almancı Nuri (Durul Bazan) ile yolları tekrar kesişen Fikret (Asuman Dabak), bu bölümde evleniyor… Kendisinin peşinden önce Sığacık’a, ardından Rize’ye gelen Alman nişanlısı Erica’yı ne yaparsa yapsın ailesine kabul ettiremeyen Nuri, beşik kertmesi Fikret ile ailesinin zoruyla evleniyor. Yıllardır unutamadığı biricik aşkına kavuşmanın heyecanını yaşayan Fikret, mutluluktan havalara uçarken, Deniz ve Zeynep cephesinde sular bir türlü durulmuyor.

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