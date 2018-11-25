Ege'nin Hamsisi 18. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Başrollerinde İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu ve Bestemsu Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Ege'nin Hamsisi bu hafta 18. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala bu hafta olacaklara dair pek çok ipucu veren 2. fragman yayınlandı. Peki, Ege'nin Hamsisi 18. bölüm fragmanlarında neler var? Yeni bölümde neler olacak?
Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik olayların anlatıldığı ve TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Ege'nin Hamsisi dizisinin 18. bölümü 26 Kasım Pazartesi akşamı izleyici ile buluşacak. İşte, Ege'nin Hamsisi dizisinin merakla beklenen 18. bölümüne ait fragmanlar ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
Ege'nin Hamsisi dizisi 18. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Ege’nin Hamsisi'nin yeni bölümde yine hareketli dakikalar yaşanacak. Sevilen dizinin bu haftaki yeni bölümünde; Rize’de nişanlandığı Deniz’in kendisini terk ettiğini nişan yüzüğüyle birlikte bir veda mektubundan öğrenen Zeynep, intikam kılıçlarını kuşanır. İzmir’de bulduğu yeni işte ise onu hiç beklemediği müthiş bir sürpriz beklemektedir...
Nişanı atıp memleketine yeni dönen oğluna kol kanat geren mahallenin iyilik perisi Melahat, bu kez Suriyeli göçmenlere yardım elini uzatır. Restoranının önüne gelen Suriyeli küçük kız çocuğuna sahip çıkan ve ona ailesini bulma sözü veren Melahat, kendisini bekleyen tehlikelerden habersizdir. Küçük kızın ailesinin öldüğünü öğrenen Melahat, onu göçmen kaçakçılarının elinden kurtarmak isterken korkunç bir olayın tam ortasına düşer...
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ege'nin Hamsisi'nin geçtiğimiz hafta ekranlara gelen son bölümünde; Yıllar önce kendisini terkeden nişanlısı Almancı Nuri (Durul Bazan) ile yolları tekrar kesişen Fikret (Asuman Dabak), bu bölümde evleniyor… Kendisinin peşinden önce Sığacık’a, ardından Rize’ye gelen Alman nişanlısı Erica’yı ne yaparsa yapsın ailesine kabul ettiremeyen Nuri, beşik kertmesi Fikret ile ailesinin zoruyla evleniyor. Yıllardır unutamadığı biricik aşkına kavuşmanın heyecanını yaşayan Fikret, mutluluktan havalara uçarken, Deniz ve Zeynep cephesinde sular bir türlü durulmuyor.
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