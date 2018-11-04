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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
04.11.2018 - 19:01, Son Güncelleme:

Ege'nin Hamsisi 16. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

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Ege'nin Hamsisi 16. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Başrollerinde İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu ve Bestemsu Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Ege'nin Hamsisi bu hafta 16. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala bu hafta olacaklara dair pek çok ipucu veren 2. fragman yayınlandı. Peki, Ege'nin Hamsisi 16. bölüm fragmanlarında neler var? Yeni bölümde neler olacak?

Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik olayların anlatıldığı ve TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Ege'nin Hamsisi dizisinin 16. bölümü 5 Kasım Pazartesi akşamı izleyici ile buluşacak. İşte, Ege'nin Hamsisi dizisinin merakla beklenen 16. bölümüne ait fragmanlar ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

Dizide bugüne kadar Karadenizli ailenin Ege’nin güzel kasabası Sığacık’a yerleşmesiyle yaşanan ilginç ve eğlenceli olayları izlemiştik. 16. Bölümde ise bu kez Egeli aile, Karadeniz’e misafir oluyor. Hem de hayırlı bir iş için… Oğlu Deniz’e laz kızı Zeynep’i istemek için Rize yollarına düşen Melahat’i burada birbirinden ilginç maceralar bekliyor…

Kızını vermeye gönlü olmayan, “Deplasmanda kız istemek olmaz, memlekete gelin” diyerek müstakbel dünürlerini Karadeniz’e götüren Şevket, bu bölümde hem memleket hasretini giderecek hem de Sığacıklı komşularına Karadeniz misafirperverliğinin en güzel örneklerini sergileyecek.

Muhteşem Karadeniz doğası eşliğinde, bölge insanının fıkralara konu olan dobralığı, sıcaklığı, samimiyeti, esprileri, eşsiz lezzetleri barındıran yemek kültürü, Egeli Çınar ailesini bambaşka bir dünyaya sürükleyecek… Onlar muhteşem Karadeniz doğasına hayran kalıp yaylalarda kemençe eşliğinde horon tepmeyi, muhlamanın, Karadeniz pidesinin, laz böreğinin en lezizlerini tatma imkanına kavuşacak…

Doğa belgesellerini aratmayan muhteşem görüntüleri, izleyenleri gülme krizine sokacak eğlenceli sahneleriyle ilgi odağı olacak 16. Bölümde, izleyicilerin adrenalini yükseltecek heyecanlı dakikalar da yaşanacak… Araçları bozulduğunda ormanın ortasında mahsur kalan Firtuna Şevket ve Deniz’i bekleyen büyük tehlike onlara çok zor anlar yaşatacak… Kahramanlarımızın Karadeniz ormanlarında ayı ile olan mücadelesi soluk soluğa izlenecek…

Nişanlısının peşinden Rize’ye onun köyüne kadar giden Alman gelin Erica, Laz geline dönüşünce birbirinden ilginç ve komik olaylar yaşanacak… Yöresel giysiler içindeki Erica, çay kesip, fındık toplamada, horon tepip Karadeniz ezgilerini söylemede marifetlerini sergileyince Fikret halayı sinir krizine sokacak…

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