Ege'nin Hamsisi 14.bölüm fragmanında barış ilanı
Ege'nin Hamsisi dizisi yayınlanan 14. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecanlı dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Müstakbel kayınpederinin attığı tokat sonrası onun restoranından ayrılan ve köprüleri atan Deniz, büyük aşkı Zeynep uğruna barış ilan etmeye karar verir. İşte, Ege'nin Hamsisi dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Ege'nin Hamsisi dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde son zamanlarda üst üste yaşanan olaylar Şevket ve Melahat arasındaki gerginliği doruğa çıkarır. İşte, Ege'nin Hamsisi dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Müstakbel kayınpederinin attığı tokat sonrası onun restoranından ayrılan ve köprüleri atan Deniz (Uraz Kaygılaroğlu), büyük aşkı Zeynep (Bestemsu Özdemir) uğruna barış ilan etmeye karar verir. Firtuna Şevket’in (Uğur Çavuşoğlu) takasını tamir eden Deniz, müstakbel kayınpederiyle açıldığı denizde aradaki buzları eritir...
Karadeniz Usulü Aşık Atışması
Son zamanlarda üst üste yaşanan olaylar Şevket ve Melahat arasındaki gerginliği doruğa çıkarır... Kahramanlarımız, kavga etmek yerine eski bir Anadolu geleneğini Karadeniz’e uyarlayarak karşılıklı aşık atışması yaparlar... Kemençe eşliğindeki Karadeniz usulü aşık atışmasına aile bireyleri de eşlik eder, renkli görüntüler yaşanır...
Mahalleyi Gözyaşlarına Boğan Yangın!
Mahallede kimliği belirsiz kişilerce çıkarılan bir yangın, Seferihisar-Sığacık futbol karşılaşmasında eğlenceli saatler geçiren mahalleliyi gözyaşlarına boğar... Yangın söndürülebilecek mi? Zaman zaman yaşadıkları küskünlükleri başlarına gelen acı olaylarda unutarak kenetlenen, birlik ve dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen kasaba halkı bu korkunç geceyi atlatabilecek mi?
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