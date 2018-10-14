Ege'nin Hamsisi 13. bölüm fragmanında Deniz'in önünde zorlu sınavlar var
Ege'nin Hamsisi yayınlanan 13. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Laz kızı Zeynep’e evlenme teklifi yapıp, ‘evet’ cevabını alan Deniz’in önünde aşması gereken çok zorlu bir sınav vardır. İşte, Ege'nin Hamsisi dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Ege'nin Hamsisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine eğlenceli dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Fikret, eski uzatmalı nişanlısı Almancı Nuri’nin otelini batırmak için müthiş bir intikam planını devreye sokar. İşte, Ege'nin Hamsisi dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Laz kızı Zeynep’e evlenme teklifi yapıp, ‘evet’ cevabını alan Deniz’in önünde aşması gereken çok zorlu bir sınav vardır: İdeal damat adayı olarak Rizeli zor baba Şevket’in gözüne girmek. Deniz, müstakbel kayınpederine daha yakın olup, daha kolay onun gözüne girebilmek için muhlamacı dükkanında işe girer. Ancak Deniz, kronik sakarlığı ve bir türlü yakasını bırakmayan talihsizliği yüzünden, Şevket’e yardım etmek için giriştiği her işi yüzüne gözüne bulaştırır.
Laz kızı Zeynep de, müstakbel kayınvalidesi Melahat’ın lokantasında çalışmaya başlamıştır. Gelinini çok seven Melahat, onun aslında yemek yapmayı hiç bilmeyen, ev işlerinden anlamayan bir kız olduğunu anlayınca bütün hayalleri yıkılır. Zeynep’i oğluna layık bir eş haline getirebilmek için onu zorlu bir eğitimden geçirmeye karar verir...
Almancı Nuri’den İntikam Almak İsteyen Fikret’in Otel Batırma Planı!
Fikret, eski uzatmalı nişanlısı Almancı Nuri’nin otelini batırmak için müthiş bir intikam planını devreye sokar. Müşteri olarak onun otelinde bir oda tutar...
Dursun, Muhlamacıdan Ayrılıp Laz Bahçesi’ni Açıyor...
Deniz’in muhlamacıda çalışmaya başlamasıyla kendini ikinci plana itilmiş gibi hisseden Dursun, istifasını verip, Şevket’e savaş ilan eder. Sevim ile Eşref’in sahildeki çay bahçesinde çalışmaya başlar. Daha sonra onları çay bahçesini Karadeniz yemekleri satan bir “Laz Bahçesi”ne çevirmek için ikna eder. Laz Bahçesi, Sığacık’ın yeni laz lokantası olacaktır...
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