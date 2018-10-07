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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
07.10.2018 - 20:37, Son Güncelleme:

Ege'nin Hamsisi 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

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Ege'nin Hamsisi 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Başrollerinde İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu ve Bestemsu Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Ege'nin Hamsisi bu hafta 12. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala bu hafta olacaklara dair pek çok ipucu veren 2. fragman yayınlandı. Peki, Ege'nin Hamsisi 12. bölüm fragmanlarında neler var? Yeni bölümde neler olacak?

Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik olayların anlatıldığı ve TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Ege'nin Hamsisi dizisinin 12. bölümü 8 Ekim Pazartesi akşamı izleyici ile buluşacak. İşte, Ege'nin Hamsisi dizisinin merakla beklenen 12. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

Ege'nin Hamsisi dizi, 12. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yörelerinin muhteşem lezzetlerini sunan Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal ve eğlenceli olayları anlatan Ege’nin Hamsisi'nin yeni bölümde yine hareketli dakikalar yaşanacak.Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde;

Deniz, Zeynep’in evlenme teklifine evet cevabı vermesiyle ilk aşamayı geçmiştir; ancak önünde onu bekleyen çok daha zorlu aşamalar vardır. Önce hem laz hem de zor bir baba olan müstakbel kayınpederi Şevket’in, sonra da Zeynep’in halası Fikret’in gözlerine girip, kendisini sevmelerini ve bir damat adayı olarak görmelerini sağlaması gerekmektedir.

İnşaattaki işinden istifa eden Zeynep’in babasının muhlama lokantasında işe girdiğini gören Deniz, hem Zeynep’e hem de müstakbel kayınpederine yakın olabilmek için, annesinin restoranında işe başlar.

Şevket, kızının yanında çalışmasından dolayı çok mutlu olurken; Melahat, oğlunun inşaattaki işini bırakıp, garsonluğa başlamasına çok üzülür ama Şevket’in gözüne girebilme mücadelesinde ona destek olur. Deniz, müstakbel kayınpederinin kendisini sevmesi için önüne çıkan her fırsata atlar, ama hepsi fiyasko ile sonuçlanır.
Deniz’in, uzaktan Şevket’in göze girmesinin imkansız olduğunu gören Melahat’ın aklına müthiş bir plan gelir. Zeynep’i dükkanına transfer edecek ve böylece Şevket’in intikam için Deniz’i kendi yanına almasını sağlayacaktır.

Yıllar önce, Almanya’ya çalışmaya gidip, kendisini yüz üstü bırakan eski nişanlısı Nuri’nin, Sığacıkta otel işletmeye başladığını öğrenen Fikret, Nuri’yi vurup öldürmekten vazgeçer ve intikamını taksit taksit almaya karar verir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ege'nin Hamsisi'nin geçen hafta ekranlara gelen son bölümünde; Egeli Deniz, aşık olduğu Karadenizli Zeynep’e evlenme teklif edecek. Sevdiği gencin yurtdışından aldığı iş teklifini bilen ve onun kariyerine engel olmak istemeyen Zeynep, bu teklife ne cevap verecek?

Ege’den memleketine, Karadeniz’e geri dönme planları yapan Firtuna Şevket, sevgili kızı Zeynep’in evlenme teklifine nasıl bakacak? Kendisini terk eden nişanlısı Nuri’nin Almanya’dan kesin dönüş yaptığını ve Sığacık’a yerleştiğini öğrenen Fikret hala intikam kılıçlarını kuşanır. Almancı Nuri’nin Sığacık’ta kaçabileceği tek yer mavi Ege sularıdır. Nişanlısı Erica ile sakin şehirde huzur planları yapan Nuri, Fikret’in elinden kurtulabilecek mi?

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