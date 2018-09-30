Ege'nin Hamsisi 11. bölüm fragmanında Firtuna Şevket Karadeniz'e dönüyor
Ege'nin Hamsisi yayınlanan 11. bölüm fragmanıyla izleyicilerine oldukça eğlenceli dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Firtuna Şevket, sevgili kızı Zeynep’in evlenme teklifine nasıl bakacak? İşte, Ege'nin Hamsisi dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Dizinin 1 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de yayınlanacak 11. Bölümünde, Egeli Deniz, aşık olduğu Karadenizli Zeynep’e evlenme teklif edecek. Sevdiği gencin yurtdışından aldığı iş teklifini bilen ve onun kariyerine engel olmak istemeyen Zeynep, bu teklife ne cevap verecek?
Firtuna Şevket Karadeniz’e Geri Dönmeye Hazırlanıyor
Ege’den memleketine, Karadeniz’e geri dönme planları yapan Firtuna Şevket, sevgili kızı Zeynep’in evlenme teklifine nasıl bakacak?
Almancı Nuri, Fikret Hala’nın Elinden Kurtulabilecek mi?
Kendisini terk eden nişanlısı Nuri’nin Almanya’dan kesin dönüş yaptığını ve Sığacık’a yerleştiğini öğrenen Fikret hala intikam kılıçlarını kuşanır. Almancı Nuri’nin Sığacık’ta kaçabileceği tek yer mavi Ege sularıdır. Nişanlısı Erica ile sakin şehirde huzur planları yapan Nuri, Fikret’in elinden kurtulabilecek mi?
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