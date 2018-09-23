Ege'nin Hamsisi 10. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik olayların anlatıldığı ve TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Ege'nin Hamsisi dizisinin 10. bölümü 24 Eylül Pazartesi akşamı izleyici ile buluşacak. İşte, Ege'nin Hamsisi dizisinin merakla beklenen 10. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

Ege'nin Hamsisi dizi, 10. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yörelerinin muhteşem lezzetlerini sunan Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal ve eğlenceli olayları anlatan Ege’nin Hamsisi'nin yeni bölümde yine hareketli dakikalar yaşanacak.Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde; Melahat, oğluna bir daha hiç ayrılmamak üzere kavuştuğunu düşünürken tesadüfen bulduğu mektupla büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Deniz'in aslında İngiltere'ye gitme hayalleri kurup gizlice her şeyi planladığını öğrenmiştir. Büyük bir çaresizliğe düşen Melahat'ın sıkıntısını ise kasabada bilen tek biri vardır: Mahkeme gününe hazırlanan Şevket Usta...

Zeynep, iş yerinde hesapta olmayan bir sorumluluğun altına girer. Zeynep'le Deniz'in arasında büyüyen aşk, şantiyede yerini rekabete bırakır. Kasabada ise aşklarını tehlikeye atan bir durumla karşılaşırlar. Deniz, Şevket'in kafasını kurcalamaya başlamıştır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ege'nin Hamsisi'nin ekranlara gelen son bölümünde; Deniz, Zeynep'in kendinden uzak durmasına daha fazla dayanamaz ve onu her bulduğu yerde konuşmak için bir fırsat kollar. Ancak bu hiç de kolay olmayacaktır. Zeynep’in Karadeniz inadı tutmuştur ve bu inattan kolay kolay vazgeçmeyecektir. Sığacık'ta bulduğu aşkı İngiltere hayali yüzünden kaybetmenin eşiğine gelen Ege delikanlısı, artık hayati bir karar vermek zorundadır. Aşk ile iş arasında bir seçim yapmak Deniz için kolay olmayacaktır.

Eşrefcan'ın yaklaşan sünnet düğününde kirvelik görevi üstlenen Şevket, Melahat'la olan rekabetini esnaflıktan daha ileri bir boyuta taşıyıp ortalığı kızıştıracaktır. Ancak bu düğünde başlarına gelecekten henüz haberleri yoktur.