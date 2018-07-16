Ege’nin Hamsisi 1. bölüm fragmanıyla ilk tüyolar geldi
Ege’nin Hamsisi dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu ve Bestemsu Özdemir’in paylaştığı Ege’nin Hamsisi, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İzleyiciler ilk bölümde dizinin konusu ve karakterlerini anlama fırsatı bulacak. İşte, Ege’nin Hamsisi 1. bölüm fragmanları ve kısa bir özet
TRT 1, izleyicilerinin merakla beklediği Ege’nin Hamsisi’nin yayın tarihi belli oldu. Komik, esprili sahneleriyle olduğu kadar duygu yüklü senaryosuyla da dikkat çekecek ve kısa sürede seyircilerin gönüllerinde taht kuracak dizinin ilk bölümü, 16 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de yayınlanacak.
Yapımcılığını Köprü Film-Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan’ın üstlendiği, senaryosunu Bahar Filiz Ekinci’nin kaleme aldığı dizide, başrolleri İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Eser Eyüboğlu ve Hakan Bilgin paylaşıyor. Bölgelerinin muhteşem lezzetlerini sunan Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal, eğlenceli olaylarla, iki farklı bölge kültürünün naif karşılaşmasının anlatıldığı dizi, yaz sezonuna damgasını vuracak.
İlk bölümü, 16 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de ekranlara gelecek olan “Ege’nin Hamsisi” dizisinin çekimlerinin Karadeniz etabı, Rize’nin Çamlıhemşin, Fındıklı ve Güneysu ilçelerinde yapıldı. Dizinin Ege çekimleri ise bölgenin incisi İzmir Seferihisar’a bağlı Sığacık’ta gerçekleştiriliyor.
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