Eftalya Nur Öktem kimdir?
Eftalya Nur Öktem, konuk olarak katıldığı programların yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Eftalya Nur Öktem, Rafet El Roman'ın kendisine DM'den mesajla ulaşmaya çalıştığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Peki, Eftalya Nur Öktem kimdir?
Eskişehir'de yerel radyolarda program yaptı. Diksiyon ve şan derslerinin ardından 2000 yılında İstanbul'da yaşamaya başladı ve kariyerini burada sürdürdü.
İlk olarak İstanbul FM de program yapmaya başladı, hemen ardından Best FM de hayallerini gerçekleştirip, Alem FM e transfer oldu. 7 yıl boyunca Alem Fm mikrofonlarında çok çeşitli programlar yaptı. Bu sırada gelen teklif üzerine Flash Tv de İzdivaç programını sunmaya başlayarak ekrana adım attı. Bunların yanında dublaj ve reklam seslendirmeleri, devlet protokolünde ve organizasyonlarda sunuculuk, birkaç filmde de oyunculuk denemeleri oldu.
1 yıl mikrofona ara vermenin ardından, Kral FM 'de yeniden program yapmaya başladı. Bunun yanında Türk Sanat Müziği de küçük yaşlardan beri tutkusu.
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