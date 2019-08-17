Efsanenin Yükselişi filminin oyuncuları kimler?
Roy Chow'un yönettiği ve Christine To tarafından yazılan 2014 Hong Kong-Çin kung-fu filmi Efsanenin Yükselişi, TV’de ilk kez Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Aksiyon , biyografi ve dram türündeki Efsanenin Yükselişi, 2014 yılında vizyona girmişti. Peki, Efsanenin Yükselişi filminin oyuncuları kimler?
Babası karanlık insanlar tarafından öldürülen genç bir adamın öyküsünü anlatan Efsanenin Yükseliş filminin başrollerinde Boran Jing, Cho-Lam Wong, Eddie Peng, Luodan Wang, Sammo Kam-Bo Hung ve Tony Ka Fai Leung yer alıyor.
KONUSU
Gözleri önünde babası öldürülen bir çocuk, senelerce intikam arzusuyla yaşar. Büyüdükten sonra babasının intikamını almak için yola çıkar.
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