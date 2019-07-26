Efsane geri döndü
Fenomen dizi “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi”, 6 yıl aradan sonra Blu TV projesi olarak geri döndü. Dizinin galası önceki akşam Swissotel the Bosphorus’ta yapıldı.
Senaryosunu Ercan Mehmet Erdem’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Serdar Akar’ın üstlendiği dizinin galasına ilgi büyük oldu.
Başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, “Oynamayı, oynarken üretmeyi çok özlemişiz. Ustalıkları çok özlemişiz. Her bir oyuncu birbirine bu özlemle baktığı zaman ortaya çok enteresan bir iş çıkıyor” dedi.
ŞARKILARI CANLI SÖYLÜYORUM
Diziye sezon sonu katılacak ve bir pavyon şarkıcısını canlandıracak olan Belçim Bilgin ise şunları söyledi:
“İlk sezon sadece küçük bir ‘ce’ diyecek, ekibe tam anlamıyla öbür sezon katılacağım. Bir pavyon şarkıcısını oynuyor, şarkıları canlı söylüyor ve söylerken de çok eğleniyorum.”
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