Efsane döndü!
Bir dönemin reyting rekortmeni “Çok Güzel Hareketler”, BKM Mutfak’ın ikinci kuşak kadrosuyla ekrana dönüyor. Program yakında Kanal D’de başlayacak.
6 bin başvuru oldu
6 bin başvuru arasından seçilen “Çok Güzel Hareketler 2” ekibi için geri sayım başladı. 2 yıl boyunca sahne, senaryo ve oyunculuk eğitimi verilen 22 yetenekli genç, yakında Kanal D ekranında seyirciyle buluşacak.
Erdoğan’ın öğrencileri
Yeni ekip, genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini Özge Toprak’ın üstlendiği programda hem oyunculukları hem de yazdıkları skeçlerle izleyenleri kahkahaya boğacak.
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