Efecan Şenolsun kimdir? Hangi ünlü oyuncu ile kardeş?
Efecan Şenolsun, Güneşi Beklerken, Paramparça, Hayat Sırları, Yaşamayanlar gibi projelerle tanınmış isimlerden biri. ‘Bu Şehir Senindir’ isimli kısa filmle festivallerden ödül alan Efecan Şenolsun, güzel oyuncunun Melisa Şenolsu’nun da abisi. İşte, Efecan Şenolsun’un hayatına ilişkin bilgiler
Efecan Şenolsun, 11 Eylül 1992 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Oyunculuğa küçük yaşlarda ilgi duydu ve hayallerinin peşinden giderek henüz lise ikinci sınıftayken İstanbul’a taşındı. Bir süre İstanbul’da yaşadı ancak babasının isteğini geri çevirmeyerek İzmir’e dönüp liseyi tamamladı, lisans eğitimini ise Bilgi Üniversitesi’nde bitirdi. Efecan Şenolsun, genç kadrosuyla dikkat çeken Güneşi Beklerken’in ekibinde yer aldı.“Bu Şehir Senindir” isimli kısa film genç oyuncuya ödül kazandırdı. Ayrıca "Kocan Kadar Konuş" filminde de konuk oyuncu olarak yer aldı. Ebru Özkan ve Erkan Petekkaya’nın başrollerini paylaştığı Paramparça dizisinde Özgür karakterine hayat verdi, 71. Bölümde senaryo gereği öldürüldü. Efecan Şenolsun, kısa bir süre internet dizisi Yaşamayanlar’ın kadrosunda yer aldı.
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