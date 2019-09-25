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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
25.09.2019 - 00:00, Son Güncelleme:

EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölümünde neler oldu?

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EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölümünde neler oldu?

Sezon finalinin ardından yayın hayatına geri dönen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, salı akşamı 140. bölümü ile ekranlara geldi. ATV'de yayınlanan EDHO'nun bu haftaki bölümünün ardından, haftaya yayınlanacak olan yeni bölümü şimdiden merak konusu oldu. Peki, EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölümünde neler oldu? İşte, dizinin yeni bölüm fragmanına dair bazı ipuçları.

Oktay Kaynarca'nın başrolünü üstlendiği ve 5. sezonu ile ekranlara geri dönen Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz, 24 Eylül Salı akşamı 140. bölümüyle yayınlandı. Dizinin yayınlanan son bölümüne Hızır Çakıbeyli'nin uzun süre sonra kalbini açtığı Sevda'nın babasının ve amcasının masasında oturması damga vurdu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı?

Dizinin fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz. 

140. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakıbeyli silah ticaretiyle çok tehlikeli bir buluşma gerçekleştirip tüm dikkatleri üzerine çeker. Öte yandan uzun süre sonra kalbini Sevda adından bir kadına açmıştır. Fakat Hızır'ın gönlünü kaptırdığı kadının babası ve amcasının masasında oturması işleri karıştıracak. Kız tarafı ise işleri resmiyete dökmek isteyecek.

İki aile arasındaki anlaşmazlık Hızır ve Sevda'nin geleceği üzerinde etiki olacak.

 

 

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