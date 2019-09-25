EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölümünde neler oldu?
Sezon finalinin ardından yayın hayatına geri dönen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, salı akşamı 140. bölümü ile ekranlara geldi. ATV'de yayınlanan EDHO'nun bu haftaki bölümünün ardından, haftaya yayınlanacak olan yeni bölümü şimdiden merak konusu oldu. Peki, EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölümünde neler oldu? İşte, dizinin yeni bölüm fragmanına dair bazı ipuçları.
Oktay Kaynarca'nın başrolünü üstlendiği ve 5. sezonu ile ekranlara geri dönen Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz, 24 Eylül Salı akşamı 140. bölümüyle yayınlandı. Dizinin yayınlanan son bölümüne Hızır Çakıbeyli'nin uzun süre sonra kalbini açtığı Sevda'nın babasının ve amcasının masasında oturması damga vurdu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı?
Dizinin fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
140. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hızır Çakıbeyli silah ticaretiyle çok tehlikeli bir buluşma gerçekleştirip tüm dikkatleri üzerine çeker. Öte yandan uzun süre sonra kalbini Sevda adından bir kadına açmıştır. Fakat Hızır'ın gönlünü kaptırdığı kadının babası ve amcasının masasında oturması işleri karıştıracak. Kız tarafı ise işleri resmiyete dökmek isteyecek.
İki aile arasındaki anlaşmazlık Hızır ve Sevda'nin geleceği üzerinde etiki olacak.
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