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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.04.2019 - 19:16, Son Güncelleme:

Eda Ece kimdir ve kaç yaşındadır?

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Eda Ece kimdir ve kaç yaşındadır?

Yer aldığı projelerle gündeme gelen ve adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Eda Ece, özellikle magazin takipçileri tarafından internette merak edilmeye devam ediyor. 2011 yılında Pis Yedili dizisi ile oyunculuk kariyeri parlayan Eda Ece, yasak Elma dizinde rol almaya devam ediyor. Peki Eda Ece kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Eda Ece'nin merak edilen hayatı.

Ünlü oyuncu Eda Eda, dizi ve sinama dünyasında yer aldığı projelerle sık sık gündeme gelip merak ediliyor. Genç oyuncu, 2018 yılı Ocak ayında izleyiciyle buluşan "Deliha 2” sinama filminde de performansı ile göz doldurmuştu. İşte Eda Ece'nin biyografisi ve hayatı ile ilgili detaylar.

EDA ECE İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Eda Ece 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. 3 kız çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. 2011 yılında Show Tv' de yayınlanan Pis Yedili dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına başladı. 2013 yılında Kızım İçin sinema filminde oynadı. TRT 1' da yayınlanmakta olan Beni Böyle Sev dizisinin yeni sezonunda Zeyno karakteriyle diziye dahil olmuştur. 2015 yılında Kocan Kadar Konuş sinema filminde oynadı ve Show TV' de yayınlanan İlişki Durumu: Karışık dizisinde oynadı. 2016 yılında Kocan Kodar Konuş: Diriliş sinema filminde ve Görümce sinema filminde oynadı. Mahrumlar adlı televizyon filminde oynadı ve 2017 yılında Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul adlı sinema filminde rol aldı.

YER ALDIĞI PROJELER

2013 Kızım İçin Tuğba Başrol

2015 Kocan Kadar Konuş Ceren Yardımcı Oyuncu

2016 Kocan Kadar Konuş: Diriliş Ceren Yardımcı Oyuncu

2016 Görümce Deniz Başrol

2017 Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul Günçiçek Hatun Başrol

2017 Yol Arkadaşım Aysun Yardımcı Oyuncu

2018 Deliha 2 BaşrolTelevizyonYıl Başlık Rolü Notlar

2003 Hayat Bilgisi Sude Konuk Oyuncu

2010 Bez Bebek Kötü Prenses Konuk Oyuncu

2011 Pis Yedili Günçiçek Başrol

2014 Beni Böyle Sev Zeyno Yardımcı Oyuncu

2015 İlişki Durumu: Karışık Elif Başrol

2018- Yasak Elma Yıldız Yılmaz Argun Bașrol

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