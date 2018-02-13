Ecem Karaağaç kimdir? Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Ecem Karaağaç kaç yaşında?

Survivor 2018’de tanıdık simalarda yer alıyor, bu isimlerden biri de Ecem Karaağaç. Daha önce Göz6 yarışmasına katılan Ecem Karaağaç, finale kadar kalmayı başarmıştı. İşte Survivor iddiasını ‘Survivor'da hayatta kalmak zor, benimle yarışmanın zorluğu ise tarif bile edilemez.’ sloganıyla ortaya koyan Ecem Karaağaç’ın hayatıyla ilgili detaylar.

Aslen Bursalı olan Ecem Karaağaç, 14 Temmuz 1991’de doğdu. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezun olan Ecem Karaağaç, Göz 6 yarışmasının iddialı isimlerinden biriydi. Finale kadar gitmeyi başarmış ancak son anda Survivor biletini Berna Keklikler’e kaptırmıştı. Lisansını spor dışındaki bir alanda tamamlayan Ecem Karağaç, profesyonel olarak yüzücülük yapmakta olup 6 yıl kadar lisanslı basketbol oynamıştır. Ayrıca okçuluk, rüzgar sörfü, futbol, kayak ve binicilikle uğraşmıştır.