Ece Vahapoğlu kimdir, eşi kim?
Ece Vahapoğlu, konuk olarak katıldığı programlar ve açıklamalarıyla gündeme geliyor. Ece Vahapoğlu, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca sunuculuk yaparak pek çok uluslararası etkinlikte başarıyla çalışmış bir isim. İşte, Ece Vahapoğlu'nun hayatına ilişkin bilgiler
Ece Vahapoğlu, 8 Mart 1978 tarihinde dünyaya geldi. Anneannesi Saraybosnalı, dedesi Üsküplü'dür. Annesi Saraybosna doğumludur.
Öğrenim hayatına Şişli 19 Mayıs İlkokulu'nda başladı. Şişli Terakki Lisesi'nden mezun oldu. İtalya'da işletme okuduğu The American University of Rome'u bitirdi. Fransa'da AB ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisansı yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine Uluslararası Yükselen Yıldızlar Liderlik Programı'na katıldı.
2001 yılında JC Derneği tarafından "Kişisel Başarı" kategorisinde Türkiye'nin En Başarılı Genci seçildi.
Atv, NTV, CNBC-e, SKY TÜRK ve Cine5'te programlar hazırlayıp sundu. Sabah, Takvim ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı ve röportajlar yaptı. Aktüel, Ekovitrin ve Genç Gelişim dergilerinde ise özel çalışmalar yaptı.
TEV bursiyeri ve KATIAD (Kültürler Arası Toplumsal İletişim ve Araştırma Derneği) yönetim kurulu üyesidir.
İngilizce, Fransızca ve İtalyanca sunuculuk yaparak pek çok uluslararası etkinlikte başarıyla çalıştı. 2018 haziran ayında Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner’in kardeşi Cihan Alpay ile hayatını birleştirdi.
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