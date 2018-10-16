Ece Üner: ‘Şuan çocuğumun ineğiyim’

‘Kamyoncunun tekiyim’

Ece Üner ‘Haber okurken dilimin sürçtüğü eyvah rezil oldum dediğin anlar oluyor mu?’ sorusuna şu yanıtı verdi: ‘Angara örneğini söyleyeceksen onun dışında çok büyük bir sürçmem olmadı. Bir tane oldu onu da konuştuk zaten o böyle “Metro-Goldwyn-Mayer”gibi kafamı çevire çevire esnediğimi geçen programda konuştuk. Ama Angara’da çok memnun oldum niye dersen, o an çok garip bir şey düşündüm hakikaten de öyle oldu. Ya Ece böyle çok ciddi cümleler kuruyorsun, 2018 çocuk işçiliğiyle mücadele yılıydı ve o haberde öyle bir haberdi. Yani kendi boyundan büyük kağıt arabasını kaldırmaya çalışan çocuk o onu kaldırıyorsa bizde buna baş kaldıralım hadi filan dediğim bir haberdi. Başka nasıl dikkat çekebilirdik Türkiye gibi bir ortamda o gerçeğe… Angara bilinçli çıkan bir şey değildi ama sonrasında da üzülmedim niye çıktı diye de. Dikkat çekmiş oldum en azından, her şerde bir hayır vardır. Hem insanların gülmeye ne kadar ihtiyacı olduğunu gördüm bir kere daha. Bir de bakıyorlar bana şurada, okumuş burada okumuş, boyu şu kadar, fiziği böyle bundan Angara çıkmaz zannediyorlar ama oysa ben hep söylüyorum kamyoncunun tekiyim yani Angara ne ki!’



‘Bana Alman diyen çok’

Erkeklerden daha hızlı hazırlandığını belirten Ece Üner; ‘Benim babam asker kökenli, 3 yaşındayken ağlarken bile ‘git odan da ağla’ derdi. Ben de giderdim odamın kapısını kapatıp orada ağlardım. Beni hakikaten asker gibi yetiştirdi. Böyle erkeklerden bile hızlı çabuk hazırlanırım. Çok hızlı alışveriş yaparım çok hızlı bavul toplarım… Bunlar nasıl kadın gibi gelmiyor değil mi? Seninle 3 aylık tatile çıkacak olalım 3 dakika da valizini hazırlarım veya çabuk alışveriş yaparım. Böyle şeyler herhalde baba etkisi diyorum yani. Bunun için bana mesela Alman derler.’

‘Şuan çocuğumun ineğiyim’

Ece Üner çocuğu ile olan anılarını paylaştı: ‘2 senedir hala süt veriyorum çocuğuma, geçen gün ineğimi arıyorum diye beni arıyor çocuk… ‘Ne yapıyorsun?’ dedim. ‘İneğimi arıyorum ‘dedi. Ben çocuğumun ineğiyim şuan'