Ece Üner: ‘Şuan çocuğumun ineğiyim’

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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16.10.2018 - 15:25, Son Güncelleme:

Ece Üner: ‘Şuan çocuğumun ineğiyim’

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Ece Üner: ‘Şuan çocuğumun ineğiyim’

Haber spikeri Ece Üner, Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu ‘Hadi Be’ programını konuk oldu. Üner, samimi ve iddialı açıklamalarıyla dikkat çekti.

‘Kamyoncunun tekiyim’

 Ece ÜnerHaber okurken dilimin sürçtüğü eyvah rezil oldum dediğin anlar oluyor mu?’ sorusuna şu yanıtı verdi: ‘Angara örneğini söyleyeceksen onun dışında çok büyük bir sürçmem olmadı. Bir tane oldu onu da konuştuk zaten o böyle “Metro-Goldwyn-Mayer”gibi kafamı çevire çevire esnediğimi geçen programda konuştuk. Ama Angara’da çok memnun oldum niye dersen, o an çok garip bir şey düşündüm hakikaten de öyle oldu. Ya Ece böyle çok ciddi cümleler kuruyorsun, 2018 çocuk işçiliğiyle mücadele yılıydı ve o haberde öyle bir haberdi. Yani kendi boyundan büyük kağıt arabasını kaldırmaya çalışan çocuk o onu kaldırıyorsa bizde buna baş kaldıralım hadi filan dediğim bir haberdi. Başka nasıl dikkat çekebilirdik Türkiye gibi bir ortamda o gerçeğe… Angara bilinçli çıkan bir şey değildi  ama sonrasında da üzülmedim niye çıktı diye de. Dikkat çekmiş oldum en azından, her şerde bir hayır vardır. Hem insanların gülmeye ne kadar ihtiyacı olduğunu gördüm bir kere daha. Bir de bakıyorlar bana şurada, okumuş burada okumuş, boyu şu kadar, fiziği böyle bundan Angara çıkmaz zannediyorlar ama oysa ben hep söylüyorum kamyoncunun tekiyim yani Angara ne ki!’

Ece Üner: ‘Şuan çocuğumun ineğiyim’

‘Bana Alman diyen çok’

Erkeklerden daha hızlı hazırlandığını belirten Ece Üner; ‘Benim babam asker kökenli, 3 yaşındayken ağlarken bile ‘git odan da ağla’ derdi. Ben de giderdim odamın kapısını kapatıp orada ağlardım. Beni hakikaten asker gibi yetiştirdi. Böyle erkeklerden bile hızlı çabuk hazırlanırım. Çok hızlı alışveriş yaparım çok hızlı bavul toplarım… Bunlar nasıl kadın gibi gelmiyor değil mi? Seninle 3 aylık tatile çıkacak olalım 3 dakika da valizini hazırlarım veya çabuk alışveriş yaparım.  Böyle şeyler herhalde baba etkisi diyorum yani. Bunun için bana mesela Alman derler.’

 ‘Şuan çocuğumun ineğiyim’

Ece Üner çocuğu ile olan anılarını paylaştı: ‘2 senedir hala süt veriyorum çocuğuma, geçen gün ineğimi arıyorum diye beni arıyor çocuk… ‘Ne yapıyorsun?’ dedim. ‘İneğimi arıyorum ‘dedi. Ben çocuğumun ineğiyim şuan'

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