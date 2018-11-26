Ebru Şallı ile Zinde Kal ne zaman başlayacak?
Kanal D’nin yeni programı Ebru Şallı ile Zinde Kal’ın tarihi merak konusu oldu. Ebru Şallı’nın beslenmeden sağlıklı yaşama kadar pek çok konuda önemli bilgiler paylaşacağı program hafta içi her gün izleyicilerle buluşacak. Peki, Ebru Şallı ile Zinde Kal ne zaman başlayacak?
Tanıtım fragmanı paylaşılan “Ebru Şallı ile Zinde Kal”, pazartesi günü saat 08.15’te başlıyor. Yakın zamanda Programda doğru beslenme, sağlıklı yaşamın sırları ve güzellik konuları ele alınacak. Hafta içi her sabah izleyici karşısına çıkacak olan Ebru Şallı, doğal yollarla beslenmekten tüm gün zinde kalmaya, sağlıklı yaşamdan spora kadar pek çok konuda deneyimlerini paylaşacak. Kendi alanında uzman konukları ağırlayacak. Pilates hareketleri de gösterecek olan Şallı, izleyiciler ile birlikte güne sağlıklı bir başlangıç yapacak.
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