“Düzgün konuş, sen kirliliği falan canımı sıkma benim!”
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, çok sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’ da bugün; Nurten Hanım ile Çiğdem Hanım, yarışmadaki davranışlar yüzünden birbirlerine ağır ithamlarda bulunarak sert bir tartışmanın içine girdi.
Nurten Hanım’ın "Yaşına göre hareket etmiyorsun!" suçlaması, Çiğdem Hanım’ın sinirlenmesine neden oldu. Çiğdem Hanım, Nurten Hanım’ın bir önceki bölümde kullandığı tencere-tava olayını hatırlatarak tartışmanın fitilini ateşledi. Çiğdem Hanım’ın yaşa bağlı davranış eleştirisine "Siz çok mu ediyorsunuz. Tencere, tava... Dan! Dan! Dan! Ergen misiniz?" diye karşı hamle yaptı. Nurten Hanım ise, "Kelimeleriniz dikkatli kullanın" diye karşılık verdi. Bu anlardan sonra ikili arasındaki tartışma giderek büyüdü ve ağır ithamlarla birbirlerine yüklendiler. Nurten Hanım "Canımı sıkmayın." diye uyarınca Çiğdem Hanım, "Canınız sıkılsa ne yazar" diye sert bir çıkış yaptı...
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 15.45’de.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle