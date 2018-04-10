Duygu Sarışın kimdir kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
Duygu Sarışın, yer aldığı projeler ve özel hayatı ile magazin dünyasının araştırılan ismi oldu. İçerde dizisinde yıldızı parlayan Duygu Sarışın, aynı diziden rol arkadaşı Çağatay Ulusoy ile anılmıştır. Peki, son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Burcu karakteri ile rol alan Duygu Sarışın kimdir kaç yaşında? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler
Duygu Sarışın, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Duygu Sarışın, 24 Kasım 1987 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünde tamamlayan Sarışın, daha sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi, Moda Tasarım Bölümü’nde dersler almıştır. Bu eğitimlerinin ardından güzel oyuncunun deneyim kazandığı yer ise İzmir Devlet Tiyatrosu olmuştur.
2011 yılında ise televizyon dünyasına Cennetin Sırları dizisi ile adım atmış; İçerde, İnadına Yaşamak, Kaçak Gelinler, Güneşi Beklerken, Rengarenk gibi diziler de rol almıştır.
Star Tv’de yayınlanan; kadrosunda Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özen, Mert Fırat, Ferit Aktuğ, Yıldıray Şahinler, Selim Bayraktar, Hayal Köseoğlu, ve Tansu Biçer gibi isimlerin yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinin kadrosunda yer almakta ve Burcu karakterini canlandırmaktadır.
Duygu Sarışın 1.70 boyunda ve 56 kilo ağırlığındadır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle