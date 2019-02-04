Dün akşam Survivor ilk ve ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler?
Survivor 2019 Türkiye Yunanistan mücadelesinin ilk hafta konseyinde heyecan dolu anlar yaşandı. Kıran kırana geçen karşılaşmalarda Yunanistan takımından bazı oyuncular sakatlık geçirdi. Yaşanan bu tatsız olayın ardından yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Yunan yarışmacıların akıbeti hakkında açıklama gerçekleştirdi. Peki, Survivor'da dün akşam eleme yolunda dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Türkiye Yunanistan rekabetinin doruklara çıktığı Survivor'da dün akşam dokunulmazlık hakkı için büyük bir mücadele verildi. Dokunulmazlık oyununun neticesinde göre Türk ya da Yunan takımlarından adaya veda etmesi muhtemel isimlerin belirlendiği gecede, iki farklı oyun oynandı. Oyunlar esnasında Yunan takımından Ria ve Dimitri'nin yaşadığı sakatlık sonrasında Acun Ilıcalı konuyla ilgili açıklama yaptı
YUNAN TAKIMINDAN DİMİTRİ'NİN DURUMU KRİTİK
Yunan takımından Dimitri'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Dimitri'yle ilgili kötü bir haber aldık. Doktorlar devam edemeyeceğini söylüyorlar çok büyük ihtimalle. Eğer son bir değişiklik olmazsa Dimitri Survivor'a devam edemeyecek. Biliyorsunuz yedek yarışmacılarımız var ve hazır. İki takım için de geçerli. Bunlar da önümüzdeki günlerde takıma dahil olacak." sözlerini sarf etti.
DİMİTRİS KİMDİR?
45 yaşındaki Margarit Dimitris, evli ve bir çocuk babası. Atina'da ailesiyle birlikte yaşayan Margarit Dimitris hapishande gardiyan olarak görev yapıyor.
Bunun yanında boş zamanlarında, bir dövüş sanatları eğitmeni olarak çalışıyor. Diğer spor dallarıyla da yakından ilgili olan Margarit Dimitris tenis ve atletizmle uğraşmış.
İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye-Yunanistan birinci bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda başa baş bir mücadele yaşandı. Haftada iki kez oynanacak olan dokunulmazlık oyunlarından ilkini büyük 3 puanlık farkla Türkiye kazandı.
İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA SICAK BUNALTTI
İkinci dokunulmazlık oyununda ise yine oldukça zorlu bir parkur vardı ve yarışmacılar sıcak havada oldukça ter döktü. Atış ve hız gerektiren ikinci dokunulmazlık oyununda Türkiye bir kez daha galibiyete ulaştı. Son oyunda büyük performans gösteren Hikmet Tuğsuz müthiş bir performans sergiledi ve takımını koruma altına almayı başardı.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyunu da iki takım yarışmacılarına zorlu anlar yaşattı. Oynanan iki dokunulmazlık oyununun ardından Türkiye 2 zaferle takımını dokunulmazlık altına aldı ve bu hafta takımından eleme adayı çıkartmadı.
Yunanistan takımında ise 3 eleme adayı belirlendi. İlk eleme adayı oy çokluğuyla İoulieta Kitrinou oldu. İkinci eleme adayı ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Ria belirledi ve ikinci aday Spyros oldu. Üçüncü eleme adayını ise erkeklerden bireysel dokunulmazlığı kazanan Toni söyledi. Üçüncü aday ise Dimitra Tsaganou oldu.
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