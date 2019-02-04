Dün akşam Survivor ilk ve ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriDün akşam Survivor ilk ve ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler?
GeriTelevizyon Dün akşam Survivor ilk ve ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
04.02.2019 - 08:02, Son Güncelleme:

Dün akşam Survivor ilk ve ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dün akşam Survivor ilk ve ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler?

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan mücadelesinin ilk hafta konseyinde heyecan dolu anlar yaşandı. Kıran kırana geçen karşılaşmalarda Yunanistan takımından bazı oyuncular sakatlık geçirdi. Yaşanan bu tatsız olayın ardından yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Yunan yarışmacıların akıbeti hakkında açıklama gerçekleştirdi. Peki, Survivor'da dün akşam eleme yolunda dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Türkiye Yunanistan rekabetinin doruklara çıktığı Survivor'da dün akşam dokunulmazlık hakkı için büyük bir mücadele verildi. Dokunulmazlık oyununun neticesinde göre Türk ya da Yunan takımlarından adaya veda etmesi muhtemel isimlerin belirlendiği gecede, iki farklı oyun oynandı. Oyunlar esnasında Yunan takımından Ria ve Dimitri'nin yaşadığı sakatlık sonrasında Acun Ilıcalı konuyla ilgili açıklama yaptı

YUNAN TAKIMINDAN DİMİTRİ'NİN DURUMU KRİTİK

Yunan takımından Dimitri'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Dimitri'yle ilgili kötü bir haber aldık. Doktorlar devam edemeyeceğini söylüyorlar çok büyük ihtimalle. Eğer son bir değişiklik olmazsa Dimitri Survivor'a devam edemeyecek. Biliyorsunuz yedek yarışmacılarımız var ve hazır. İki takım için de geçerli. Bunlar da önümüzdeki günlerde takıma dahil olacak." sözlerini sarf etti.

DİMİTRİS KİMDİR?

45 yaşındaki Margarit Dimitris, evli ve bir çocuk babası. Atina'da ailesiyle birlikte yaşayan Margarit Dimitris hapishande gardiyan olarak görev yapıyor.

Bunun yanında boş zamanlarında, bir dövüş sanatları eğitmeni olarak çalışıyor. Diğer spor dallarıyla da yakından ilgili olan Margarit Dimitris tenis ve atletizmle uğraşmış.

İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye-Yunanistan birinci bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda başa baş bir mücadele yaşandı. Haftada iki kez oynanacak olan dokunulmazlık oyunlarından ilkini büyük 3 puanlık farkla Türkiye kazandı.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA SICAK BUNALTTI

İkinci dokunulmazlık oyununda ise yine oldukça zorlu bir parkur vardı ve yarışmacılar sıcak havada oldukça ter döktü. Atış ve hız gerektiren ikinci dokunulmazlık oyununda Türkiye bir kez daha galibiyete ulaştı. Son oyunda büyük performans gösteren Hikmet Tuğsuz müthiş bir performans sergiledi ve takımını koruma altına almayı başardı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyunu da iki takım yarışmacılarına zorlu anlar yaşattı. Oynanan iki dokunulmazlık oyununun ardından Türkiye 2 zaferle takımını dokunulmazlık altına aldı ve bu hafta takımından eleme adayı çıkartmadı.

Yunanistan takımında ise 3 eleme adayı belirlendi. İlk eleme adayı oy çokluğuyla İoulieta Kitrinou oldu. İkinci eleme adayı ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Ria belirledi ve ikinci aday Spyros oldu. Üçüncü eleme adayını ise erkeklerden bireysel dokunulmazlığı kazanan Toni söyledi. Üçüncü aday ise Dimitra Tsaganou oldu.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sevenleri Barış Manço'ya koştu...

Yemek kursuna başladı!

Mutluluğu konteynerde buldu!

Pelin Karahan'dan eşine destek!