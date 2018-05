Dua Lipa kimdir?

Dua Lipa, 22 Ağustos 1995 tarihinde Londra'da dünyaya geldi. Aslen Kosovalı Arnavut bir ailenin evladı olan Dua Lipa'nın müzik kariyeri, 14 yaşındayken, diğer sanatçıların YouTube'daki şarkılarını yazmaya başladığı zaman itibariyle başladı. 2008'de Kosova'ya taşınmadan önce yarı zamanlı olarak Sylvia Young Tiyatro Okulu'na katıldı. İlk adı Arnavutça "aşk" anlamına geliyor. 2015 ilk single'ını piyasaya sürdü. Aralık 2016'da, Lipa ile ilgili 'See in Blue' adlı belgesel çekildi.

İlk stüdyo albümünü 2 Haziran 2017'de piyasaya sürdü. Albüm, İngiltere'nin en iyi 10 single'ı "Be the One" ve "IDGAF" ve İngiltere'nin hit listelerini zorlayan parçası "New Rules" da dahil olmak üzere yedi single'ı içerisinde barındırdı.

Lipa'nın ünü, Amerika Birleşik Devletleri'nde altı numaraya kadar ulaştı. Şubat 2018'de Lipa, British Woman Solo Artist ve British Breakthrough Act için iki İngiliz Ödülü kazandı. Nisan ayında, Lipa ve Calvin Harris tarafından yapılan single "One Kiss", Birleşik Krallık Singles Chart'da bir numaraya ulaştı.