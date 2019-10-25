Dr. Özlem Cankurtaran kimdir, eşi kim?
Dr. Özlem Cankurtaran, hem katıldığı programlar hem de kendi programlarıyla gündeme geliyor. Emin Cankurtaran’ın oğlu Cüneyt Cankurtaran ile evli olan Dr. Özlem Cankurtaran'ın hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Dr. Özlem Cankurtaran kimdir, eşi kim?
Merhum Avukat Hasan Öztürk ve Mimar Tuna Öztürk çiftinin kızı olan Özlem Cankurtaran, Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya geldi. Çapa Tıp Fakültesi mezunu Özlem Cankurtaran mezuniyetin ardından mecburi hizmet yeri olan Tokat Erbaa İlçesi Doğanyurt Köyünde çalışma hayatına atıldı.
İhtisasını ise Yedikule Göğüs Cerrahisinde tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünde Fizikokimye Profesörlüğü, Çaba Derneği Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlenen Dr. Özlem Cankurtaran, TRT Haber’de Hasta Yakını isimli programını sundu. Emin Cankurtaran’ın oğlu Cüneyt Cankurtaran ile evli olan Özlem Cankurtaran, röportajlarında 1999 yılında Amerika’da kemik hastalığı nedeni ile uzun süre tedavi gördüğünü, eşinin büyük desteği ile ayakta kaldığını belirtmiştir.
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