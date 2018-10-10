Dr. Ayşegül Çoruhlu kimdir?
Ayşegül Çoruhlu kimdir sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Diyet kitaplarıyla birçok kişi tarafından araştırılan Dr. Ayşegül Çoruhlu'nun hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Dr. Ayşegül Çoruhlu kimdir?
4 temmuz 1969 doğumludur. Orta öğrenimini İzmir’de tamamladı. 1994 yılında istanbul tıp fakultesi’nden mezun oldu. Şişli Etfal Hastanesi’nde biyokimya uzmanlığı ihtisasını tamamlarken Boğaziçi Üniversitesi biyomedikal mühendisliği master programına devam etti.
2000 yılında Amerikan Hastanesi’nde biyokimya uzmanı olarak çalışmaya başladı. Daha sonra İntermed Polikliniği laboratuvar şefi olarak görevine devam etti. Bu görevde kaldığı yıllar içinde koruyucu hekimlik konseptine uygun check-up programları hazırladı. Anti-oksidan testler, gıda duyarlılığı testi, kişiye özel hormon ve genetik testleri gibi ileri anti-aging yaklaşımlarını ilk uygulayanlardan oldu. Vitamin ve mineral desteği kullanımı konusunda uzun süre eczacı ve doktorlara seminerler verdi.
Yazdığı Alkali Diyet kitabında Dr. Çoruhlu, Biyokimya uzmanı bir hekim olarak şunu vurgular:
Hastalıklara verilen sayısız ismin önemi yoktur. Hepsi aynı noktadan başlar. HÜCREDEKİ ASİT-ALKALİ DENGESİ Şimdiye kadar yapılan diyet önerilerindeki eksik kalan parça da budur.
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