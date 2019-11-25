Doya Doya Moda'nın yarışmacıları kimler?
Doya Doya Moda yarışması 25 Kasım Pazartesi günü ilk bölümüyle ekran macerasına başladı. Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in jüri üyeliğini üstlendiği Doya Doya Moda'nın yarışmacıları 7 kişiden oluşuyor. Peki, Doya Doya Moda'nın yarışmacıları kimler?
Doya Doya Moda'da kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadın kendi tarzlarını sergiliyor. Doya Doya Moda'nın yarışmacıları ilk bölümde belli oldu. İşte, aralarında deneyimli isimlerin de olduğu Doya Doya Moda'nın yarışmacıları...
Sepideh Su Baher
Doya Doya Moda yarışmasının ilk yarışmacısı Sepideh Su Baher. Yarışmacı Sepideh daha önce bazı dizilerde konuk oyuncu olarak rol almış. Sepideh Baher daha önce Erkenci Kuş, Kuaförüm Sensin dizi ve yarışmasında boy gösterdi. Şimdi de Afilli Aşk dizisinde rol alıyor.
Sündüz Durmaz kimdir
Sündüz Durmaz evli ve Cezayirli. Youtube kanalında paylaşımlar yapıyor.
Miraç Tortumlu
Miraç Tortumlu, yarışmanın evli isimlerinden. Instagram'da verdiği kilolarla yaşadığı macerayı görüntüye kaydedip yayınlıyor.
Ferdanur Başaran
Ferdanur Başaran İstanbul Üniversitesi mezunu. Büyük beden mankenlik yapan Ferdanur Başaran, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor.
Emel Başkan
Yarışmanın 7 isminden biri olan Emel Başkan, dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı. Emel Başkan, günlük dizi Yemin’de oynamış.
Yaprak Sultan
Yaprak Sultan sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor ve eğlenceli paylaşımlarda bulunuyor.
Beyza Han
Büyük beden mankenlik ve tv sunuculuk geçmişi bulunuyor
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