Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Yaren Medin kimdir, kaç yaşında?
Doya Doya Moda yarışmasından elenen Ece yerine gelen isim Yaren Medin oldu. 23 Aralık tarihli bölümde yarışmacılar arasına katılan Yaren Medin, kendi koyduğu kurallar nedeniyle rakiplerinin hedefi oldu. Peki,Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Yaren Medin kimdir, kaç yaşında?
Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Yaren Medin, hayatıyla ilgili bilgileri verdi. İşte Doya Doya Moda yeni yarışmacısının hayatıyla ilgili detaylar:
Yaren, 23 yaşında. Normalde gazeteci ancak aktif olarak büyük beden mankenlik yapıyor. 44 beden olan yarışmacı, aslen Ordulu ancak doğma büyüme İstanbul’da yaşıyor. 16-17 yaşından beri modaya ilgi duyan Yaren, yabancı tasarımcıları, şarkıcıları takip etmeyi seviyor ve onlara benzer şeyler kullanmaya çalıştığını dile getiriyor.
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