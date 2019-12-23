Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Yaren Medin kimdir, kaç yaşında?

Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Yaren Medin, hayatıyla ilgili bilgileri verdi. İşte Doya Doya Moda yeni yarışmacısının hayatıyla ilgili detaylar:

Yaren, 23 yaşında. Normalde gazeteci ancak aktif olarak büyük beden mankenlik yapıyor. 44 beden olan yarışmacı, aslen Ordulu ancak doğma büyüme İstanbul’da yaşıyor. 16-17 yaşından beri modaya ilgi duyan Yaren, yabancı tasarımcıları, şarkıcıları takip etmeyi seviyor ve onlara benzer şeyler kullanmaya çalıştığını dile getiriyor.