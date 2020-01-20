Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Betül Böçkün kimdir, kaç yaşında?

Kuaförlük yapan ve 24 yaşında olduğunu söyleyen Betil Böçkün, kendisiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Aslen Bingöllüyüm, Beylikdüzü’nde oturuyorum. Modaya çocukluktan beri ilgim vardı, bebeklerimi giydirerek, kendimle uğraşarak modaya ilgim olduğunu anladım. Bu yarışmadaki amacım büyük bedenlerin de şık ve tarz olduğunu göstermek, buna yönelik butik ve tarz kıyafetler tasarlamak.