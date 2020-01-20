MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriDoya Doya Moda yeni yarışmacısı Betül Böçkün kimdir, kaç yaşında?
GeriTelevizyon Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Betül Böçkün kimdir, kaç yaşında?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 20.01.2020 - 12:59,Son Güncelleme:/

Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Betül Böçkün kimdir, kaç yaşında?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Betül Böçkün kimdir, kaç yaşında?

Doya Doya Moda’nın 17 Ocak tarihli bölümünde elenen Yaren’in yerine gelen yeni isim Betül Böçkün oldu. ‘Her durumda ve koşulda modayı kendim yaparım’ sözleriyle diğer yarışmacıların tepkisine neden olan Betül Böçkün yaşıyla şaşırttı.Peki, Doya Doya Moda yarışmacısı Betül Böçkün kimdir, kaç yaşında?

Kuaförlük yapan ve 24 yaşında olduğunu söyleyen Betil Böçkün, kendisiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Aslen Bingöllüyüm, Beylikdüzü’nde oturuyorum. Modaya çocukluktan beri ilgim vardı, bebeklerimi giydirerek, kendimle uğraşarak modaya ilgim olduğunu anladım. Bu yarışmadaki amacım büyük bedenlerin de şık ve tarz olduğunu göstermek, buna yönelik butik ve tarz kıyafetler tasarlamak. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle