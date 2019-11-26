Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyesi Uğurkan Erez kimdir?
Uğurkan Erez, yeni moda yarışmasıyla yeniden gündeme geldi. Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan ve Kemal Doğulu ile birlikte Doya Doya Moda yarışmasının jüri koltuğuna oturuyor. Sakin tavırlarıyla bilinen jüri üyesi zaman zaman şaşırtıcı çıkışlar yapıyor. Peki, Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyesi Uğurkan Erez kimdir?
Moda yarışmalarıyla tanınan Uğurkan Erez, 1954 yılında Kırklareli’nde dünyaya geldi. Eğitimini Şişli Ticari İlimler Akademisi Siyasi Bilimler Fakültesi’nde tamamladı.
Türkiye’nin en iyi kareograflarından olan Uğurkan Erez; Best Model, Miss Turkey, Elite Model Look gibi önemli organizasyonlarla katılmaktadır. Çok sayıda modelle çalışan Uğurkan Erez, Bugün Ne Giysem, Bu Tarz Benim ve İşte Benim Stilim, Stil Avcıları gibi programların jüri koltuğunda oturdu.
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