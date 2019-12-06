Doya Doya Moda'da elemeye Su ve Beyza kaldı - Doya Doya Moda'da kim elendi?

Doya Doya Moda'nın 6 Aralık tarihli son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Doya Doya Moda yarışmacıları haftanın finalinde 10 puan üzerinden değerlendirilmeye tabi tutuldu. Son ikiye yarışmanın sempatik ismi Su ve iki çocuk annesi Beyza kaldı. Peki, Doya Doya Moda son bölümde kim elendi? Su mu ve Beyza mı?

Doya Doya Moda yarışmasında ikinci eleme 6 Aralık Cuma günü yapıldı. Haftalık değerlendirme sonucunda son ikiye kalan iki isimden biri "Doya Doya Moda'dan kim elendi?" sorusunun yanıtı oldu. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının mücadele ettiği yarışmada günün konseptine en uygun giyinen isim yüksek puanları topladı. Bu haftanın son gününde konsept “ablanızın kınası” olarak belirlenmişti. Günün birincisi 40 puanla Edanur oldu.



DOYA DOYA MODA YARIŞMASINDAN KİM ELENDİ?



Doya Doya yarışmasında bu haftanın kazananı 96 puanla Miraç oldu. Doya Doya Moda yarışmasının ikinci haftasında son ikiye ise Su ve Beyza kaldı. Elenen ismi Kemal Doğulu, açıkladı. Beyza’nın elendiğini açıklayan Doğulu, elenmekte son anda kurtulan yarışmacıya “Su bu hafta da kenardan döndün, lütfen dikkat et bundan sonrası için” sözleriyle uyarıda bulundu.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACISI BEYZA KİMDİR?

Haber spikeri olan Beyza Yılmaz 35 yaşında, evli ve 2 çocuk annesi.