Doya Doya Moda yarışmasında kim elendi? Birinci olan isim belli oldu
Doya Doya Moda yarışması 29 Kasım Cuma günü haftanın finaliyle ekranlardaydı. Hafta boyunca en yüksek puan olan 5 puanı alabilmek için Doya Doya Moda yarışmacıları son gün 10 puan üzerinden değerlendirildi. Yarışmacılardan biri birincilikle ödüllendirirken; haftalık değerlendirmede en az oyu alan isim elendi. Peki, Doya Doya Moda yarışmasından kim elendi?
Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında ilk eleme 29 Kasım Cuma günü yapıldı. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının mücadele ettiği yarışmada günün konsepti olarak "arkadaşının düğünü" belirlenmişti. Peki, Doya Doya Moda yarışmasında kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?
Haftanın kazananı 83 puanla Sündüz oldu. Kemal Doğulu, birinciyi “Keşke Fransızca bilseydim de Sündüz birinci oldu” diyebilseydim sözleriyle duyurdu. Sündüz'e haftanın yıldızını temsil eden bir yıldız kolye armağan edildi. Sündüz’ü 82 puanla Ferdanur takip etti.
DOYA DOYA MODA YARIŞMASINDAN KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda yarışmasının ilk haftasında son üçe Su, Beyza ve Yaprak kaldı. Elemeden kurtulan ilk isim sürpriz bir şekilde Beyza oldu. Doya Doya Moda yarışmasında elenen isim ise Yaprak oldu. Elenen ismi açıklayan Kemal Doğulu, "Kendini yeterince ifade edemediğini düşünüyorum, seni, kişiliğini çok sevdim" açıklamasında bulundu.
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