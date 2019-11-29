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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.11.2019 - 15:16, Son Güncelleme:

Doya Doya Moda yarışmasında kim elendi? Birinci olan isim belli oldu

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Doya Doya Moda yarışmasında kim elendi? Birinci olan isim belli oldu

Doya Doya Moda yarışması 29 Kasım Cuma günü haftanın finaliyle ekranlardaydı. Hafta boyunca en yüksek puan olan 5 puanı alabilmek için Doya Doya Moda yarışmacıları son gün 10 puan üzerinden değerlendirildi. Yarışmacılardan biri birincilikle ödüllendirirken; haftalık değerlendirmede en az oyu alan isim elendi. Peki, Doya Doya Moda yarışmasından kim elendi?

Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında ilk eleme 29 Kasım Cuma günü yapıldı. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının mücadele ettiği yarışmada günün konsepti olarak "arkadaşının düğünü" belirlenmişti. Peki, Doya Doya Moda yarışmasında kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?

Haftanın kazananı 83 puanla Sündüz oldu. Kemal Doğulu, birinciyi “Keşke Fransızca bilseydim de Sündüz birinci oldu” diyebilseydim sözleriyle duyurdu. Sündüz'e haftanın yıldızını temsil eden bir yıldız kolye armağan edildi. Sündüz’ü 82 puanla Ferdanur takip etti. 

DOYA DOYA MODA YARIŞMASINDAN KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasının ilk haftasında son üçe Su, Beyza ve Yaprak kaldı. Elemeden kurtulan ilk isim sürpriz bir şekilde Beyza oldu. Doya Doya Moda yarışmasında elenen isim ise Yaprak oldu. Elenen ismi açıklayan Kemal Doğulu, "Kendini yeterince ifade edemediğini düşünüyorum, seni, kişiliğini çok sevdim" açıklamasında bulundu. 

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