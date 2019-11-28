Doya Doya Moda yarışmacısı Sündüz kimdir, nereli?
Doya Doya Moda yarışmacılarından biri de Sündüz oldu. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Sündüz Durmaz, dekolteyi sevdiğini dile getiriyor. Peki, Doya Doya Moda yarışmacısı Sündüz kimdir, nereli?
28 yaşındaki Sündüz Durmaz, aslen Cezayirli. Evli ve 2 çocuk annesi olan Sündüz Durmaz, eski bir model. 44 bedende olan yarışmacı 84 kilo. İlk hadtaya iddialı bir giriş yapan Sündüz, Youtube kanalında paylaşımlar yapıyor.
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