Doya Doya Moda yarışması formatı ve jüri üyeleriyle olduğu kadar yarışmacılarıyla da gündeme geliyor. Yedi büyük bedenin stilini yarıştırdığı Doya Doya Moda'nın yarışmacılarından biri de Sündüz Durmaz oldu. İddialı olan yarışmacı, özellikle aksanı nedeniyle merak ediliyor. Peki, Doya Doya Moda yarışmacısı Sündüz Durmaz kimdir, kaç yaşında, nereli?

28 yaşındaki Sündüz Durmaz, aslen Cezayirli. Evli ve 2 çocuk annesi olan Sündüz Durmaz, eski bir model. 44 bedende olan yarışmacı 84 kilo.