Doya Doya Moda yarışmacısı Sepideh Su Baher kimdir, nereli?
Doya Doya Moda yarışmacılarından biri de Sepideh Su Baher oldu. Oldukça iddialı olan Sepideh Su Baher, zaman zaman sempatik tavırları ve panik haliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Doya Doya Moda yarışmacısı Sepideh Su Baher kimdir, nereli?
Doya Doya Moda yarışmasıyla tanınan Sepideh Su Baher, 21 yaşında ve üniversite öğrencisi. Aslen İranlı olan genç yarışmacı, daha önce bazı dizilerde konuk oyuncu olarak rol almış. Sepideh Baher daha önce Erkenci Kuş, Kuaförüm Sensin dizi ve yarışmasında boy gösterdi. Bir senedir Türkiye'de yaşayan Su Baher 42 beden ve 68 kilo ağırlığında. Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyen Su Baher, oldukça iddialı bir yarışmacı.
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