Doya Doya Moda yarışmacısı Miraç Tortumlu kimdir, kaç yaşında?

25 yaşındaki Miraç Tortumlu aslen Giresunlu. 6 yıllık evli ve ev hanımı olan yarışmacı, 105 kilo 48 beden giyiyor. "Moda için doğdum moda için yaşarım" diyen Miraç Tortumlu en az diğer isimler kadar bir hayli iddialı. Diğer yarışmacılarla zaman zaman karşı karşıya gelen Miraç, bebek isteğini anlatırken jüri üyelerini, özellikle Gülşah Saraçoğlu’nu derinden etkilemişti. Bebeğini üç aylıkken düşüren Miraç, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğulmuştu.