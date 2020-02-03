Doya Doya Moda yarışmacısı Ebru Ertan kimdir, kaç yaşında?
Doya Doya Moda yarışmasının yeni ismi Ebru Ertan oldu. 7 isimden biri olan ve İddialı çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken Ebru Ertan’ın hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda yarışmacısı Ebru Ertan kimdir, kaç yaşında?
Arkadaşlarının da yönlendirmesi üzerine yarışmaya katıldığını söyleyen Ebru Ertan, kendisiyle ilgili şu bilgileri verdi: "2 yıldır butik işletiyorum, tekstil ve çanta üzerine. 1.68 boyundayım, 80 kilodayım. 42-44 bedenim. Modayı seviyorum, giyinmeyi, süslenmeyi çok seviyorum.” İlk olarak 18 yaşında olduğunu söyleyerek diğer yarışmacıları şaşırtan Ebru Ertan, gerçeği jüri karşısında söyledi. Ebru Ertan, 37 yaşında olduğunu ifade etti.
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