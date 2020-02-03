Doya Doya Moda yarışmacısı Ebru Ertan kimdir, kaç yaşında?

Arkadaşlarının da yönlendirmesi üzerine yarışmaya katıldığını söyleyen Ebru Ertan, kendisiyle ilgili şu bilgileri verdi: "2 yıldır butik işletiyorum, tekstil ve çanta üzerine. 1.68 boyundayım, 80 kilodayım. 42-44 bedenim. Modayı seviyorum, giyinmeyi, süslenmeyi çok seviyorum.” İlk olarak 18 yaşında olduğunu söyleyerek diğer yarışmacıları şaşırtan Ebru Ertan, gerçeği jüri karşısında söyledi. Ebru Ertan, 37 yaşında olduğunu ifade etti.