Doya Doya Moda Su Baher kimdir, kaç yaşında, nereli?

Doya Doya Moda’nın 7 yarışmasından biri olan Su Baher 21 yaşında ve aslen İranlı. Öğrenci olması nedeniyle 1 senedir Türkiye'de yaşayan Su Baher, 42 beden ve 68 kilo ağırlığında. Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyen Su Baher, Doya Doya Moda iddialı çıkışları ve diğer yarışmacılarıyla yaşadığı tartışmalar nedeniyle dikkat çeken isimlerinden. Oldukça hırslı olan Su Baher, sık sık yarışmada gözyaşı döküyor.