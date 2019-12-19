Doya Doya Moda Su Baher kimdir, kaç yaşında, nereli?
Doya Doya Moda yarışmasıyla tanınan Su Baher, gerek açıklamaları gerekse tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Yarışmanın en genç isimlerinden biri olan Su Baher, uzun süredir görmediği ailesini anlatırken gözyaşlarını tutamamıştı. Peki, Doya Doya Moda Su Baher kimdir, kaç yaşında, nereli?
Doya Doya Moda’nın 7 yarışmasından biri olan Su Baher 21 yaşında ve aslen İranlı. Öğrenci olması nedeniyle 1 senedir Türkiye'de yaşayan Su Baher, 42 beden ve 68 kilo ağırlığında. Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyen Su Baher, Doya Doya Moda iddialı çıkışları ve diğer yarışmacılarıyla yaşadığı tartışmalar nedeniyle dikkat çeken isimlerinden. Oldukça hırslı olan Su Baher, sık sık yarışmada gözyaşı döküyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle