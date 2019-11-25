Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında?
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, yeni projesi Doya Doya Moda yarışmasıyla gündeme geldi. Sanat dünyasının pek çok ismiyle çalışan Gülşah Saraçoğlu, bu kez kendi tarzlarıyla yarışan 7 kadının tarzını yorumlayacak. Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında?
1982 yılında dünyaya gelen Gülşah Saraçoğlu, lise eğitimine devam ederken Moda dersleri almaya başladı. Moda duayeni Dilek Hanif'in asistanı olarak atıldığı moda sektöründe kısa sürede tanındı. 2012 yılında ayrıldığı eşi Selçuk Yentur ile yeniden nikah masasına oturdu. Bir dönem kilolarıyla başı dertte olan Gülşah Saraçoğlu verdiği kilolarla hem şaşırttı hem de bambaşka birine dönüştü. 2011 doğumlu bir oğlu olan Gülşah Saraçoğlu bir süredir iş adamı Gökhan Göz ile birlikte. Bir dönem Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yaparken Nihat Doğan'la kavgası gündeme bomba gibi düşmüştü. Dünya starlarıyla da çalışan Gülşah, Nicoke Kidman'i giydirmektedir.
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