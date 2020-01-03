Doya Doya Moda başvuru şartları nedir? Doya Doya başvuru nasıl yapılır?

Doya Doya Moda programını birbirinden renkli jürisiyle gündüz kuşağının vazgeçilmezlerinden olacağı düşünülüyor. Kemal Doğulu, Banu Noyan, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu’nun jüriliğini yaptığı Doya Doya Moda programının konsepti diğer moda programlarından farklı. TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan Doya Doya Moda programında 7 yarışmacı seçtiği kıyafetlerle kendilerini jüri üyelerine beğendirmeye çalışacaklar. Doya Doya Moda programına katılabilmek için kilolu ve yüksek beden ölçülerine sahip olmanız gerekmektedir. Sizlerde eğer bu şartları taşıyorsanız Doya Doya Moda programına katılabilirsiniz.

Doya Doya Moda Programına Katılım Şartları

TV8 ekranlarında 25 Kasım yayın hayatına başlayacak olan Doya Doya Moda programı diğer moda programlarından çok farklı bir konsept ile seyirciyle buluşuyor. Daha önceki moda programlarında zayıf ve ortalama kilo 55 iken bu sefer işler tam tersi şekilde ilerliyor. Kilosu fazla olanlar ve büyük beden giyenler işte bu program tam da size göre. Doya Doya Moda programına katılım şartları;

18 yaşından büyük olmak,

Büyük beden giymek,

Fazla kiloya sahip olmak.

Sizde şartları sağlıyorsanız, tarzınıza güveniyorsanız ve yarışmaya katılmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey başvuru formunu doldurmaktır.

Doya Doya Moda Nasıl Başvurulur?

“Kalıpları Yıkmaya Geliyoruz” sloganı ile tanıtım fragmanı yayınlanan Doya Doya Moda programı TV8 ekranlarında seyirci ile buluşmaya geliyor. Hafta içi her gün ekranlara gelecek olan programda 7 yarışmacı seçtikleri kıyafetleri jüri üyelerine beğendirmeye çalışacak. Jüri üyeleri puanlaması sonucu her hafta birinci belirlenecek. Her hafta cumartesi akşamı bir yarışmacı elenecek. Seyirciler de SMS oylaması ile yarışmacıları destekleyebilecekler.

Bundan önceki moda konseptli yarışmalarda zayıf insanlar tercih edilirken bu sefer kilolu ve büyük beden ölçülerine sahip olan insanlar yarışacak. Adından da belli olacağı gibi Doya Doya Moda programında yarışmacıların kilo sorununu dert etmeden modayı uygun şekilde giyinmesi sağlanıyor.

Doya Doya Moda programı başvuru formunda sizden farklı açılardan çekilmiş fotoğraf istenmektedir. Başvurunuzun olumlu olabilmesi için fotoğrafların son halinize uygun olması gerekmektedir aksi halde başvurunuz geçersiz sayılacaktır. Bunun yanında kişisel bilgilerinizi de doğru yazmanız gerekmektedir. Bilgilerin yanlış olması halinde size ulaşılamayabilir ve başvurunuz olumsuz değerlendirmiş olur.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Doya Doya Moda programına özgüveni yüksek, kilolarıyla barışık yedi yarışmacıdan bir olmak istiyorsanız sizde başvuru yapıp programa katılabilirsiniz. Başvurularınızı TV8’in resmi sitesinden başvuru formunu doldurarak yapabilirsiniz. Dilerseniz http://www.tv8basvuru.com/ tıklayarak başvuru formuna hemen ulaşabilirsiniz.