Can Büyükaltay dövmecide keşfedildi

Can Büyükaltay, aslında Adana'da dövme sanatçısı olarak çalışıyordu. Menajer Burak Şimşek bir festival için Adana'ya gittiğinde ününü duyduğu Büyükaltay'a dövme yaptırmak için gitti ve sonrasında yakışıklı oyuncu kendini setlerde buldu.

'Muhteşem İkili', 'Şampiyon' gibi dizilerde rol alan Can Büyükaltay, bir yandan da oyunculuk eğitimi alıyor.





