Dönüşüm muhteşem olacak
Tescilli güzellerden Simge Tertemiz 1 yıl ara verdiği podyum ve TV dünyasına dönüyor.
Bu sürede spor çalışmalarına ağırlık vererek form tutan Simge Tertemiz yeni çalışmaları öncesi imaj çekimleri için objektif karşısına geçti. Fotoğrafçı Abdul Yakup Şenturk tarafından gerçekleşen çekimler sonrası konuşan güzel manken ''Meslek aşkı ağır bastı,gidişim sessiz olmuştu ama dönüşüm muhteşem olacak.Podyumun tozunu yutan ve tadını alan kolay kolay bırakamıyormuş onu anladım.''dedi
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