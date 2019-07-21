Dönerse Senindir filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Dönerse Senindir filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. 2016 yapımı Dönerse Senindir filminin yönetmenliğini Erol Özlevi üstleniyor. Peki, Dönerse Senindir filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Aşkını geri kazanmak için her şeyi göze alan Mehmet’e hayat verdiği Dönerse Senindir’de yakışıklı oyuncuya başrolde İrem Sak ve Yasemin Allen eşlik ediyor. Üçlüye kadroda ise Uraz Kaygılaroğlu ve Serhat Özcan eşlik ediyor.
KONUSU
Reklam fotoğrafçılığı yapan Mehmet, çok sevdiği ve hayatının aşkı diye nitelediği sevgilisi Selin'den ayrıldıktan sonra sevdiği kadını geri kazanmak için türlü türlü planlar yapar. Bu amacına ulaşabilmek için ise arkadaşı Defne'den yardım alacaktır. İkilinin Selin'i ikna etme çapaları ise komik görüntülere neden olur.
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